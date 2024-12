Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

DO'S: Μοιράσου ιδέες και projects, you got it! Επικοινώνησε με τους συνεργάτες σου, καθώς τώρα θα σου φανούν χρήσιμοι. Αλλά και με αξιόλογα γκομενάκια, δεν θα χάσεις. Κράτα ψηλά το κεφάλι, όσο κουρασμένος κι αν νιώθεις - DON'TS: Μην παραμελείς τα επαγγελματικά σου. Ούτε, όμως, και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου (θα εκτεθείς). Μην αφήνεις τους άλλους να δουν πόσο ευάλωτος είσαι, καθώς μάλλον θα το εκμεταλλευτούν.

Αιγόκερως

DO'S: Μείνε ψύχραιμος, ήρεμος και συγκεντρωμένος στη δουλειά σου. Δώσε απαντήσεις σε αυτούς που περιμένουν. Focus on the good and watch the good get better. Βρες τις λύσεις που ψάχνεις - DON'TS: Μην πας να επιβάλλεις τη γνώμη σου σε projects που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μη γίνεσαι απρόβλεπτος όταν συζητάς, απλά και μόνο επειδή νομίζεις πως κάτι ξέρεις παραπάνω (μπορεί αυτό να μην ισχύει).