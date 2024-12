Ο Αμπού Ομπέιντα δήλωσε πως ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε επανειλημμένα τοποθεσία ομήρων στη Γάζα για να διασφαλίσει ότι θα σκοτώνονταν. Υπαινίχθηκε πως χρησιμοποιήθηκε η Οδηγία Αννίβας.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ της Χαμάς είπε πως η οργάνωση έχει πληροφορίες ότι ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σκόπιμα και επανειλημμένα μια τοποθεσία που κρατούνταν όμηροι («φιλοξενούσε αιχμαλώτους») γνωρίζοντας ότι βρίσκονταν μέσα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε: «Ο στρατός κατοχής στόχευσε πρόσφατα μια τοποθεσία όπου κρατούνταν κάποιοι αιχμάλωτοι του εχθρού, βομβαρδίζοντάς την πολλές φορές για να διασφαλίσει ότι θα σκοτωθούν», τονίζοντας ότι η Χαμάς έχει «πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι ο εχθρός στόχευσε σκόπιμα την τοποθεσία με σκοπό να σκοτώσει τους αιχμαλώτους και τους φρουρούς τους».

H Οδηγία Αννίβας είναι γνωστό πως χρησιμοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό με πιο πρόσφατη γνωστή ενεργοποίησή της την 7η Οκτωβρίου του 2023 σύμφωνα με στοιχεία της Haaretz.

