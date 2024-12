Το πανόραμα του Κυπέλλου: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στους «8», έρχεται και… Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του απέναντι στην Athens Kallithea (1-1) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Εκεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, που νίκησε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο με 2-1, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του θεσμού.

Αυτό ήταν το πρώτο ματς των δύο ομάδων, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω της παρουσίας των παικτών και του τεχνικού τιμ του Παναθηναϊκού στην κηδεία του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο επαναληπτικός θα οριστεί τις επόμενες ημέρες από την ΕΠΟ.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών που είναι γνωστά μέχρι τώρα είναι δύο. Αυτό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και του ΟΦΗ με την Παναχαϊκή. Οι Ασπρόμαυροι στη φάση των «16» απέκλεισαν το Αιγάλεω και η Ένωση τον Άρη, ενώ οι Κρητικοί τον Βόλο και οι Αχαιοί την Κηφισιά.

Την Πέμπτη (5/12) θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια Πανιώνιος-Πανσερραϊκός (17:00) και Asteras AKTOR-Ζάκυνθος (19:30). Στα πρώτα ματς, ο Αστέρας είχε κερδίσει στη Ζάκυνθο με 2-1 και ο Πανσερραϊκός τον Πανιώνιο με 2-0. Οι νικητές των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους στα προημιτελικά.

Υπενθυμίζουμε ότι στα ημιτελικά θα γίνουν οι εξής διασταυρώσεις Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης με ΟΦΗ vs Παναχαϊκή και Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός με το ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ.