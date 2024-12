ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 7-1: «Ξέσπασε» και έκλεισε το ραντεβού με την ΑΕΚ στους «8» (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στο Αιγάλεω, στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος και μετά το 3-1 του πρώτου αγώνα πήρε νέα ευρεία νίκη με 7-1, «σφραγίζοντας» το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.

Οι «ασπρόμαυροι» έχοντας για πρωταγωνιστή τον Τισουντάλι που πέτυχε χατ-τρικ, ζευγάρωσαν τις νίκες τους και έκλεισαν θέση στο ραντεβού με την ΑΕΚ στους «8». Τα άλλα γκολ για την ομάδα του Λουτσέσκου σημείωσαν οι Σορετίρε και Ζίβκοβιτς, ενώ για το Αιγάλεω είχε μειώσει σε 2-1 ο Δρίτσας.

Με αυτήν τη νίκη μάλιστα ο ΠΑΟΚ «έσπασε» και το αρνητικό σερί που έτρεχε στην Τούμπα, καθώς για επτά ματς πριν το σημερινό δεν είχε νίκη, με την τελευταία να είναι απέναντι στον Παναιτωλικό στις 25 Αυγούστου.

Οι γηπεδούχοι πήραν γρήγορα το προβάδισμα, όταν στο 6ο μόλις λεπτό σε μια γρήγορη αντεπίθεση ο Ζίβκοβιτς έδωσε στον Σάστρε, ο οποίος γύρισε εξαιρετικά στον Σορετίρε για το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα η ομάδα του Λουτσέσκου διπλασίασε το προβάδισμά της, με τον Ζίβκοβιτς να εκτελεί το κόρνερ και τον Τισουντάλι να σκοράρει με το κεφάλι.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βρουν ένα γκολ και να μειώσουν το σκορ, με τον Δρίτσα στο 23′. Σε μια ανάπτυξη από τα δεξιά, ο Κωστόπουλος έκανε το γύρισμα και ο Δρίτσας με κοντινό πλασέ νίκησε τον Παβλένκα για το 2-1. Ο ΠΑΟΚ ωστόσο πήρε ξανά διαφορά 2 γκολ, με τον Ζίβκοβιτς να γίνεται εκτελεστής από δημιουργός και να σκοράρει για το 3-1 στο 36′, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Με το… καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ βρήκε κι άλλα γκολ, με τον Τισουντάλι να σκοράρεις δις μέσα σε 4 λεπτά και να ολοκληρώνει το χατ-τρικ του. Αρχικά στο 47′ με πλασέ μέσα από την περιοχή και στη συνέχεια στο 51′ μετά από φάση διαρκείας και αρκετή δόση τύχης έγραψε το 5-1.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε και έκτο γκολ με τον Τάισον να γράφει και εκείνος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 79ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα ο Τομάς έγραψε το 7-1 σκάβοντας την μπάλα πάνω από τον Τσιμόπουλο μετά από ασίστ του Μουργκ.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης (70′ Κωττάς), Γκόμεζ, Καμαρά (70′ Σβαμπ), Θυμιάνης, Ζίβκοβιτς (46′ Τάισον), Τισουντάλι (56′ Μπράντον), Σορετίρε (70′ Μουργκ), Σαμάτα

ΑΙΓΑΛΕΩ: Τσιμόπουλος, Ζιούλης (76′ Παρασκευόπουλος), Καρρίκι, Κωστόπουλος, Λιοφάγος, Μπάρδας, Καρβούνης, Βάρκας (66′ Τάτσης), Μπάμπης (46′ Τάμπας), Φοφανά (46′ Βοριαζίδης), Δρίτσας (54′ Τσούκαλος)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τους 16 του Κυπέλλου

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 7-1

17:30 Ολυμπιακός – Athens Kallithea

19:30 Βόλος – ΟΦΗ

21:30 1ο ματς Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ζάκυνθος

19:30 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναχαϊκή 1-1

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος 2-0

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Αιγάλεω – ΠΑΟΚ 0-3

ΟΦΗ – Βόλος 3-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Athens Kallithea – Ολυμπιακός 0-1

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης 1-2

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης / ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ