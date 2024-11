ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης απέφυγε να σταθεί απέναντι στον Ανδρουλάκη – Έχει ανιχνεύσει αλλαγή των συσχετισμών

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να σταθεί απέναντι στον Ν. Ανδρουλάκη διότι στη ΝΔ έχουν ανιχνεύσει ότι υπάρχει αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συμπλήρωσε ότι υπάρχει αλλαγή «ιδιαίτερα στον χώρο του κέντρου που τον θεωρούσε προνομιακό τα τελευταία χρόνια. Δεβ υπήρχε μία αξιόπιστη αντιπολίτευση να μιλήσει με τον κόσμο αυτόν. Τώρα, όμως, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συνθήκη αλλάξει».

«Η κυβέρνηση μιλάει για copy-paste προκειμένου να διαιωνίσει το αστείο αφήγημά της»

Στον απόηχο της χθεσινής αντιπαράθεσης στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι το ΠΑΣΟΚ αντιγράφει τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε πως «εμείς έχουμε καταθέσει την τροπολογία αυτή 22 φορές, με πρώτη τον Μάρτιο του 2020. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μία αντίστοιχη το 2022. Απλώς η κυβέρνηση μιλάει για copy-paste προκειμένου να διαιωνίσει το αστείο αφήγημά της περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ».

Έκανε, παράλληλα, λόγο για «σόου του κ. Γεωργιάδη, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης θεώρησε πρέπον να μη δώσει συνέχεια».

Σχετικά με τα προβλήματα καθημερινότητας των πολιτών, ο Κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «η εικόνα που επικρατεί στους μισθούς, στην ακρίβεια, στο ρεύμα, δείχνει ότι, ενώ η χώρα παράγει υποτυπωδώς πλούτο -είμαστε τρίτοι σε ρυθμό ανάπτυξης- έχουμε μία υποτίμηση της εργασίας και αύξηση του κόστους ζωής. Αυτή η ανισορροπία είναι το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, που γίνεται εθνικό. Όπως και το θέμα της στέγασης, όπου παρατηρούμε στην ουσία να μην μπορούν οι Έλληνες να ενοικιάσουν σπίτι και να έχει αποτύχει η πολιτική της κυβέρνησης. Έχουμε σε πέντε μόλις χρόνια 50% αύξηση των ενοικίων και 20% μείωση του αποθέματος των ακινήτων.

Τέλος, ο Κ. Τσουκαλάς είπε ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προτείνει «συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενιαία αρχή καταναλωτή, έλεγχο στο ρεύμα, να πληρώσουν εκείνοι οι οποίοι αυτήν τη στιγμή κερδοσκοπούν, συγκεκριμένα πράγματα για το ιδιωτικό χρέος. Η κυβέρνηση μιλάει για συναίνεση. Συναίνεση, όμως, είναι, όταν σου προτείνουν κάτι, να μπορείς να συζητάς και να συνδιαμορφώνεις. Δεν είναι διαδικασία take it or leave it».