Έχει υπάρξει αμφισβήτιση για το κατά πόσο η υποστήριξη των διασημοτήτων στις εκλογές των ΗΠΑ έχει εν τέλει κάποια επίδερασξ. Ωστόσο οι υποψήφιοι την καλωσορίζουν πάντα με ευχαρίστηση.

Εδώ είναι κάποια από τα μεγάλα ονόματα που έχουν υποστηρίξει την Κάμαλα Χάρις ή τον Ντόναλντ Τράμπ.

Η αστέρας της μουσικής μίλησε σε συγκέντρωση της Χάρις στη γενέτειρά της, το Χιούστον, πριν από λίγες ημέρες.

Η Beyoncé δήλωσε στο πλήθος των 30.000 ατόμων «Δεν βρίσκομαι εδώ ως διασημότητα, δεν βρίσκομαι εδώ ως πολιτικός. Βρίσκομαι εδώ ως μητέρα … Φανταστείτε τις κόρες μας να μεγαλώνουν βλέποντας τι έχουν την δυνατότητα να κάνουν, χωρίς εμπόδια και χωρίς περιορισμούς… Πρέπει να ψηφίσουμε γι’ αυτό και σας χρειαζόμαστε.»

Το φαινόμενο της ποπ υποστήριξε την υποψήφια των Δημοκρατικών μόλις λίγα λεπτά μετά το προεδρικό ντιμπέιτ του Σεπτεμβρίου μεταξύ της Χάρις και του Τράμπ.

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, το οποίο συγκεντρώνει 283 εκατομμύρια ακολούθους, η Σουίφτ δήλωσε : «Θα ρίξω την ψήφο μου στην Καμάλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλτς στις προεδρικές εκλογές του 2024 … Πιστεύω ότι είναι μια σταθερή, ταλαντούχα ηγέτιδα και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα σε αυτή τη χώρα αν μας καθοδηγεί η ηρεμία και όχι το χάος»

Η δισεκατομμυριούχος στέλεχος των πολυμέσων και πρώην παρουσιάστρια ήταν εδώ και καιρό σταρ της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατών.

Η Γουίνφρεϊ, η οποία στο παρελθόν είχε υποστηρίξει τον Μπαράκ Ομπάμα, τη Χίλαρι Κλίντον και τον Τζο Μπάιντεν, έσπευσε στο πλευρό της Χάρις, λέγοντας: «Σύντομα, και πολύ σύντομα, θα διδάσκουμε τις κόρες και τους γιους μας για το πώς αυτό το παιδί μιας Ινδής μητέρας και ενός Τζαμαϊκανού πατέρα, δύο ιδεαλιστών, δυναμικών μεταναστών … μεγάλωσε για να γίνει η 47η πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών»

Σε μια νέα διαφήμιση τον περασμένο μήνα, η διαχρονική ηθοποιός του Χόλιγουντ προέτρεψε τις συζύγους των ανδρών υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ να ψηφίσουν τη Χάρις.

«Στο μοναδικό μέρος στην Αμερική όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα της επιλογής, μπορείτε να ψηφίσετε όπως θέλετε και κανείς δεν θα το μάθει ποτέ… Θυμηθείτε, ό,τι συμβαίνει στην κάλπη, μένει στην κάλπη. Ψηφίστε Χάρις!»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβηκε στη σκηνή της συγκέντρωσης στο Λας Βέγκας την Πέμπτη για να υποστηρίξει την Χάρις. Σε μια ομιλία 13 λεπτών, η Λόπεζ, η οποία είναι Πουερτορικανή, εξέφρασε τον θυμό της εναντίον των ρατσιστικών σχολίων του κωμικού Τόνι Χίντσκλιφ για το Πουέρτο Ρίκο στη συγκέντρωση του Τραμπ στο Madison Square Garden το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Νέα Υόρκη.

Είπε: «Δεν ήταν μόνο οι Πουερτορικανοί που προσβλήθηκαν εκείνη την ημέρα, ήταν κάθε Λατίνος σε αυτή τη χώρα, ήταν η ανθρωπότητα και οποιοσδήποτε αξιοπρεπής άνθρωπος … Δεν έχει υπάρξει υποψήφιος στην ιστορία της προεδρίας που να έχει περισσότερα προσόντα και δεν υπάρχει κάτι που η Καμάλα Χάρις δεν μπορεί να κάνει»

Ο ιστορικός ράπερ του Ντιτρόιτ και επί μακρόν επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συγκέντρωση της Χάρις στη γενέτειρά του:

«Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει μια Αμερική όπου οι άνθρωποι ανησυχούν για την επιβολή τιμητικών μέτρων, για το τι θα κάνουν οι άνθρωποι αν απλά πεις την γνώμη σου. Νομίζω ότι η αντιπρόεδρος Χάρις αντιπροσωπεύει ένα μέλλον για αυτή τη χώρα όπου αυτές οι ελευθερίες και πολλές άλλες θα προστατεύονται και θα διατηρούνται.

Απευθυνόμενος σε μια συγκέντρωση περισσότερων από 20.000 ανθρώπων στην Ατλάντα τον περασμένο μήνα, ο παλαίμαχος του Χόλιγουντ δήλωσε ότι η Χάρις «κατεβαίνει με ένα ιστορικό που αποδεικνύει ότι αγωνίζεται για τον λαό, αντιστέκεται στους τραμπούκους, προστατεύει τους πιο ευάλωτους και αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες μάχες… Αυτό είναι το είδος προέδρου που μπορώ να υποστηρίξω».

Ο ράπερ Usher δήλωσε στην Ατλάντα ότι υποστηρίζει την Χάρις«επειδή αγωνίζεται για τα δικαιώματα όλων, για την ελευθερία, και δεν έχει σημασία από πού είσαι… Έχει ένα όραμα για τη χώρα μας που περιλαμβάνει όλους, ένα όραμα που στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις, επενδύει στην υγεία μας, στις κοινότητές μας και δίνει σε όλους μια ευκαιρία να προχωρήσουν μπροστά.»

Επίσης από το Ντιτρόιτ, η μουσικός αστέρας Lizzo ενώθηκε με την Χάρις εκεί τον περασμένο μήνα, αφήνοντας αιχμές για το σχόλιο του Τραμπ ότι αν κερδίσει η Χάρις, «όλη η χώρα θα καταλήξει όπως το Ντιτρόιτ».

