To αδιανόητο… poster του Αντετοκούνμπο στον Βούτσεβιτς (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μπει… φουριόζος στη σεζόν από το ξεκίνημά της. Μετά τους 25 πόντους, τα 14 ριμπάουντ και τις 7 ασίστ σε 31 λεπτά, στη νίκη με 124-109 επί των Σίξερς στην Φιλαντέλφεια και χθες ήταν εντυπωσιακός.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν κυριαρχικός σταματώντας στους 38 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής με 15/22 δίποντα και 8/16 βολές στο ματς απέναντι στους Μπουλς.

Στο δεύτερο μόλις παιχνίδι της σεζόν, ο ηγέτης των Μπακς πρωταγωνίστησε σε μία ασύλλυπτη φάση.

Λίγο μετά το 16ο λεπτό στο ματς με τους Μπουλς ο Ντελόν Ράιτ έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον διερχόμενο Αντετοκούνμπο κι αυτός πέτυχε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, κάνοντας πόστερ τον Νίκολα Βούτσεβιτς.

GIANNIS TOOK FLIGHT FOR THE POSTER! pic.twitter.com/MTI7mDD3rG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 26, 2024