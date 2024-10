Ποιος είναι ο παίκτης που μένει ελεύθερος από τους Μπακς και είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό…

Ο Τέρενς Ντέιβις είχε υπογράψει 10ήμερο συμβόλαιο με τους Μπακς στις 3 Οκτωβρίου, με την ομάδα του Μιλγουόκι να μην ανανεώνει τη συνεργασία μαζί του, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «the Athletic».

TERENCE DAVIS!! Throwing it down between defenders!! pic.twitter.com/nbW0dqm9vY

— TSN (@TSN_Sports) March 6, 2020