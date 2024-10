Η «αντι-Θάτσερ» Βάσω Παπανδρέου – Μία από τις δύο πρώτες επιτρόπους στην ΕΕ

Μια από τις δύο πρώτες γυναίκες επίτροπους στην τότε ΕΟΚ, σήμερα ΕΕ, ήταν η Βάσω Παπανδρέου, που έφυγε σήμερα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Το χαρτοφυλάκιο που είχε αναλάβει η Βάσω Παπανδρέου το 1989 στην ΕΟΚ αφορούσε τους τομείς Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Ισότητα των δύο Φύλων. Ταυτόχρονα, επίτροπος είχε οριστεί και η Κριστιάν Σκριβενέρ που μαζί αποτέλεσαν τις δύο πρώτες γυναίκες επίτροπους στην ΕΟΚ. Μάλιστα, η Γαλλίδα πολιτικός πέθανε εξίσου φέτος, στις 8 Απριλίου, σε ηλικία 98 ετών.

Το 2019 η Κομισιόν μνημόνευσε τη Βάσω Παπανδρέου σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας πως «το 1989 η Βάσω Παπανδρέου έγινε μια από τις πρώτες γυναίκες επίτροπους. Το χαρτοφυλάκιό της περιελάμβανε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία».

It’s #ThrowbackThursday!

In 1989, Vasso Papandreou became one of the first female commissioners.

Her portfolio included education, training and youth – some key areas that we will address today at the European Education Summit. #EduSummitEU pic.twitter.com/0RvYfxHC1b

— European Commission (@EU_Commission) September 26, 2019