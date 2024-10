Μπενφίκα: Κινδυνεύει με τριετή αποκλεισμό για φορολογικές απάτες

Μεγάλος και υπαρκτός κίνδυνος για την Μπενφίκα με αποκλεισμό έως και τριών ετών από όλες τις διοργανώσεις. Οι αετοί της Λισαβόνας κατηγορούνται για για οικονομικές παραβάσεις και φορολογικές απάτες που φέρεται να διέπραξαν σε μεταγραφές την τριετία 2016-2019.

Σε περίπτωση που η Μπενφίκα καταδικαστεί, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα πορτογαλικά Μέσα, η Εισαγγελία μπορεί να αιτηθεί τιμωρία αποκλεισμού της πορτογαλικής ομάδας από όλες τις διοργανώσεις, για μια περίοδο από αρχίζει από 6 μήνες και φτάνει έως και 3 χρόνια!

«Η Μπενφίκα και οι δικηγόροι της θα αναλύσουνε λεπτομερώς την κατηγορία που τους κοινοποιήθηκε σήμερα και που θεωρεί την Μπενφίκα υπεύθυνη για υποτιθέμενες πράξεις που αποδίδονται στον πρώην πρόεδρό της και έναν πρώην σύμβουλό της.

Την κατάλληλη στιγμή θα τοποθετηθούμε, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Μπενφίκα θα αμυνθεί, χωρίς δισταγμό, ενάντια σε όλες τις αβάσιμες κατηγορίες (και από ό,τι έχει ήδη αναλυθεί, είναι αβάσιμες), καθώς και ενάντια σε οτιδήποτε θίγει ή μπορεί να έχει επηρεάσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», απάντησε μέσω ανακοίνωσής της η Μπενφίκα.

O Ministério Público pediu a suspensão do Benfica das competições desportivas, em caso de condenação, no seguimento do processo dos emails, noticia a CNN Portugal, que cita o despacho da acusação.

Vê aqui 👉 https://t.co/XAeC1rIc7r #slbenfica #casodosemails pic.twitter.com/JWpBpb4ijQ

— A BOLA (@abolapt) October 15, 2024