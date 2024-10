Τέλος εποχής: Ο σπουδαίος Ράφα Ναδάλ σταματάει το τένις (vid)

Τέλος εποχής στο παγκόσμιο τένις. Ο Ράφαελ Ναδάλ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση και μέσω ενός βίντεο που ανήρτησε στα social media έκανε γνωστό ότι θα ολοκληρώσει την καριέρα του στη Μάλαγα, τον ερχόμενο Νοέμβριο στην τελική φάση του Davis Cup.

Ο Ισπανός τενίστας, εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, με ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ευχαρίστησε το άθλημα, αλλά και τον κόσμο σε όλες τις γλώσσες, κάνοντας γνωστή την απόσυρσή τού μετά το Davis Cup του Δεκεμβρίου του 2024, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλαγα.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024