Μπάλντοκ: Τα λουλούδια και η φανέλα του έξω από το «Μπράμαλ Λέιν»

Ο Τζόρτζ Μπάλντοκ δεν ήταν αγαπητός μονο στο ελληνικό κοινό ή τους φίλους του Παναθηναϊκού καθώς είχε μια γεμάτη, από όλες τις απόψεις, θητεία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Μπορεί να ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μίλτον Κέιν Ντονς αλλά ήταν η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ η ομάδα που έμελλε να συνδέσει το όνομα του στο «νησί». Η επταετία (2017-2024) που πέρασε με τις «λεπίδες» και έγραψε ιστορία.

Συνολικά αγωνίστηκε με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ σε 219 αγώνες (οι 83 για την Premier League) και κατάφερε να πάρει δύο προβιβασμούς από την Championship.

Όπως είναι φυσικό οι φίλοι και οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας δεν ξέχασαν τα όσα προσέφερε ο ελληνοβρετανός στον σύλλογο. Έτσι σε ένα σημείο έξω από το «Μπράμαλ Λέιν» τοποθέτησαν μια φανέλα του με το «2» και μερικά λουλούδια για να τιμήσουν την μνήμη (και) του δικού τους Τζόρτζ Μπάλντοκ.

Fans of @SheffieldUnited are starting to leave tributes at Bramall Lane in memory of their former defender George Baldock.

The 31-year-old was found dead at his home in Athens yesterday: pic.twitter.com/ktNuz4NNmT

