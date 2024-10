Η βόμβα στο Μπράιτον – Το σενάριο δολοφονίας της Θάτσερ

Το ντοκιμαντέρ «Bombing Brighton: The Plot to Kill Thatcher» είναι σε μεγάλο βαθμό μια μελέτη του στόχου του, της Μάργκαρετ Θάτσερ, και της αποτυχίας της να κατανοήσει τα ζητήματα που οδήγησαν σε αυτή την βομβιστική επίθεση.

Βασικός συνομιλητής του είναι ο ίδιος ο βομβιστής του Μπράιτον, ο Patrick Magee (Πάτρικ Μαγκί), ο οποίος το 1984 τοποθέτησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό στο ξενοδοχείο Grand, με σκοπό να εκραγεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Συντηρητικού κόμματος.

Αυτό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Οκτωβρίου, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους. Πώς επέλεξε ο Magee το μέρος που θα τον τοποθετούσε; Πού ήταν κρυμμένος ο μηχανισμός; Πώς ήξερε ότι δεν θα το έβρισκαν;

Δεν είναι απλά μια ιστορική αναδρομή στις ταραχές

Ο Magee αρνείται απλώς να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, παρόλο που πολλά από τα γεγονότα είναι γνωστά: «Δεν θα μιλήσω καθόλου για οποιαδήποτε επιχειρησιακή λεπτομέρεια».

Ωστόσο η ταινία του Guy King έχει να αντιμετωπίσει πιο δύσκολα ζητήματα. Εξετάζει πώς βλέπουμε τη βία στις ασύμμετρες συγκρούσεις και πώς μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Όσον αφορά τις εμπλεκόμενες προσωπικότητες, ο Magee αποδεικνύεται συναρπαστικός, αλλά πρόκειται περισσότερο για μια μελέτη του στόχου της βομβιστικής επίθεσης παρά του δράστη.

Το πρόγραμμα μας μεταφέρει πίσω στο 1972 και φτάνει στο Μπράιτον, όχι για να γεμίσει το χρόνο με μια ιστορική αναδρομή στις ταραχές, αλλά για να εξετάσει τη δυναμική που οδήγησε στην έκρηξη της βόμβας.

Η προαγωγή σε κατασκευαστή βομβών

Μετά τη Ματωμένη Κυριακή στο Ντέρρυ της Βόρειας Ιρλανδίας, στις 30 Ιανουαρίου του 1972, ο Magee ήταν ένας από τους αμέτρητους καθολικούς, εθνικιστές που συγκέντρωσε ο βρετανικός στρατός- τον «χτύπησαν» και τον «ξυλοκόπησαν» σε αυτό που ήταν γνωστό ως «μαύρο δωμάτιο», το οποίο θυμάται ως μια φορητή καμπίνα χωρίς στέγη.

«Ξέραμε ποιος ήταν ο εχθρός μας, γιατί μας σημάδευαν με όπλα», λέει ο Magee. «Και τους είχαν στείλει πολιτικοί για να μας σημαδέψουν με αυτά τα όπλα».

Ριζοσπαστικοποιημένος, ο Magee εντάχθηκε στον Προσωρινό IRA, όπου το μυαλό του που έλυνε γρίφους και ο μεθοδικός επαγγελματισμός του τον προήγαγαν σε «μηχανικό» – με άλλα λόγια, κατασκευαστή βομβών.

«Να καταστρέψει αυτό το κακό»

Ο πρώην πρόεδρος του Συντηρητικού κόμματος Τζον Γκάμερ, εν τω μεταξύ, δίνει την καθιερωμένη άποψη όσων βρίσκονται στο πλευρό της κρατικής εξουσίας: από τη στιγμή που οι μη κρατικοί φορείς καταφεύγουν σε δολοφονίες, είναι πέρα από κάθε όριο και κάθε διαπραγμάτευση μαζί τους θα ήταν παράλογη, όπως και κάθε προβληματισμός σχετικά με την ηθική της κρατικής καταπίεσης.

Όταν η Μάργκαρετ Θάτσερ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του 1979 – εβδομάδες μετά τη δολοφονία του συναδέλφου της Έιρεϊ Νίβ, του σκιώδους υπουργού Βόρειας Ιρλανδίας, σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο από τον Ιρλανδικό Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό – παρουσίασε τον εαυτό της ως αφοσιωμένο, σύμφωνα με τα λόγια του Γκάμερ, «να καταστρέψει αυτό το κακό».

Η αμετακίνητη θέση της Θάτσερ

Το πρόγραμμα απαριθμεί και άλλους τομείς πολιτικής στους οποίους η Θάτσερ δεν ήταν υπέρ της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των Φόκλαντ και της απεργίας των ανθρακωρύχων.

Αλλά η πιο σχετική στιγμή κατά την οποία δεν έδειξε επιείκεια ήταν η απεργία πείνας του 1981 που διεξήγαγε το μέλος του IRA και βουλευτής Bobby Sands και 22 άλλοι κρατούμενοι των φυλακών Maze, οι οποίοι ζητούσαν να βρεθούν στο καθεστώς του πολιτικού κρατουμένου.

Η Θάτσερ παρέμεινε σταθερή- ο Sands και εννέα άλλοι πέθαναν από την πείνα. Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Σιν Φέιν της Ιρλανδίας, ο Danny Morrison, έχει βαθιά, παρατεταμένη θλίψη στο πρόσωπό του καθώς θυμάται το σοκ του για τον τρόπο με τον οποίο η Θάτσερ αντιμετώπισε τους απεργούς: «Σκότωσε ανθρώπους… για εμάς, αντιπροσωπεύει τον πόλεμο».

Το Bombing Brighton ξεχωρίζει πολυάριθμα αποσπάσματα της Θάτσερ να μιλάει για «δημοκρατία», «δικαιοσύνη» και «απόλυτο μίσος και περιφρόνηση για τη βία», αρχές που οι επικριτές της μπορεί να πουν ότι υποστηρίχθηκαν επιλεκτικά

Η συνέντευξη της Θάτσερ αμέσως μετά την επίθεση

Η ενότητα για την 12η Οκτωβρίου 1984 επωφελείται από τη μαρτυρία του Τζον Γκάμερ και της συζύγου του, Πενέλοπε, οι οποίοι προσφέρουν ζωντανές αναμνήσεις από τη σύγκρουσή τους με το θάνατο.

Το πιο χαρακτηριστικό αρχειακό υλικό είναι αυτό της Θάτσερ, η οποία παίρνει συνέντευξη λίγες ώρες μετά την έκρηξη και είναι εμφανώς ταραγμένη, σε σημείο που σχεδόν φαίνεται να ξεχνά ότι είναι πρωθυπουργός: «Ακούμε για αυτές τις φρικαλεότητες, αυτές τις βόμβες. Δεν περιμένεις να σου συμβούν».

Μια ερώτηση σχετικά με το τι θα συμβεί στη συνέχεια επαναφέρει τη σιδερένια αιχμή στη φωνή της: «Το συνέδριο θα συνεχιστεί. Ως συνήθως».

Η Θάτσερ απευθύνεται στο συνέδριο εκείνο το απόγευμα, με τη ρητορική να έχει επανέλθει στη θέση της: «Όλες οι προσπάθειες να καταστραφεί η δημοκρατία με την τρομοκρατία θα αποτύχουν!» Το Bombing Brighton ξεχωρίζει πολυάριθμα αποσπάσματα της Θάτσερ να μιλάει για «δημοκρατία», «δικαιοσύνη» και «απόλυτο μίσος και περιφρόνηση για τη βία», αρχές που οι επικριτές της μπορεί να πουν ότι υποστηρίχθηκαν επιλεκτικά.

«Δεν υπήρχε τίποτα να καταλάβει»

Μήπως το ακλόνητο σθένος της ανάγκασε τον IRA να εγκαταλείψει την τρομοκρατία, όπως ισχυρίζεται εδώ ο κύριος προσωπικός γραμματέας της Θάτσερ, ο Ρόμπιν Μπάτλερ, ή μήπως η απομάκρυνσή της από την εξουσία το 1990 ήταν ένας αναγκαίος προάγγελος της ειρηνευτικής διαδικασίας;

Η ταινία βουτάει το δάχτυλό της σε αυτή τη συζήτηση, αλλά και πάλι έχει μια πιο ενδιαφέρουσα οπτική γωνία να εξερευνήσει.

Ένας από τους άλλους συνεντευξιαζόμενους είναι η Jo Berry (Τζο Μπέρι), της οποίας ο πατέρας, ο Anthony, αναπληρωτής επικεφαλής των Συντηρητικών, σκοτώθηκε στο Μπράιτον. Όταν ο Magee αποφυλακίστηκε το 1999, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, ζήτησε να τον συναντήσει. Ο μακροσκελής διάλογός τους που ακολούθησε περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ και από τα δύο μέρη και είναι ένα λεπτό, φευγαλέο κάδρο, με τη θλίψη και την ενσυναίσθηση της Berry να αλληλεπιδρούν με τη λύπη του Magee όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα ανθρώπινο θύμα της πολιτικής του πεποίθησης.

Όταν ερωτάται για την απεργία πείνας και την αποτυχία της Θάτσερ να κατανοήσει τα παράπονα των απεργών, ο Γκάμερ λέει: «Δεν υπήρχε τίποτα να καταλάβει». Προσεκτικά και έξυπνα, αυτή η εκπομπή υποδηλώνει το αντίθετο.

*Το «Bombing Brighton: The Plot to Kill Thatcher» προβλήθηκε από το BBC Two και είναι διαθέσιμο στο BBC iPlayer

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons