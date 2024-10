Στήθος σε ελεύθερη πτώση – Τελικά το σουτιέν βοηθάει το μπούστο να μείνει στητό;

Με την πάροδο του χρόνου και όσο η γυναίκα ωριμάζει το στήθος αλλάζει, όπως και όλο το υπόλοιπο σώμα. Και δεν υπάρχει τίποτα κακό με αυτό!

Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό έχει αναδυθεί το ερώτημα του αν τελικά τα σουτιέν κάνουν καλό ή κακό στην σφριγηλότατα του στήθους.

Το στήθος πρέπει να κρατιέται μόνο του; Ή μήπως ένα σουτιέν το αποτρέπει από το να πέφτει με την πάροδο του χρόνου; Οι ειδικοί απαντούν.

Το 2013, τα ειδησεογραφικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο παρουσίασαν μια γαλλική έρευνα που έδειχνε ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος από τη χρήση σουτιέν.

Στην πραγματικότητα, ο συγγραφέας της μελέτης, ένας αθλητικός επιστήμονας ονόματι Jean-Denis Rouillon, υποστήριξε ότι η χρήση σουτιέν μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό, καθώς «το σύστημα ιστών που κρατάει το στήθος σταθερό εκφυλίζεται» όταν δέχεται εξωτερική στήριξη.

Μόνο που η μελέτη δεν δημοσιεύτηκε ποτέ στην πραγματικότητα. Ο Rouillon δήλωσε στο Reuters ότι τα ευρήματά του ήταν «πρόωρα» και δεν προοριζόταν να ληφθούν ως καθολική σύσταση.

Αλλά είναι απορίας άξιo πως το κοινό αναστατώθηκε τόσο πολύ; Το στήθος αποτελεί σημείο αναφοράς του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή της ζωής του. Παρ’ όλον τον κοινωνικό, ψυχολογικό και πολιτισμικό χώρο που καταλαμβάνουν τα στήθη όμως, υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε γι’ αυτά.

Χρειάζονται πραγματικά οι άνθρωποι με στήθος σουτιέν ή πρόκειται για ένα ακόμα κόλπο της καταναλωτικής κοινωνίας;

Χρειάζεται το κίνημα «free the nipple»; Είχαν δίκαιο οι φεμινίστριες που έκαιγαν τα σουτιέν;

