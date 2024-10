Starsailor: Επιστροφή στη brit νοσταλγία των zeros

Ήταν το 2001 όταν ένα κομμάτι με τίτλο « Alcoholic» άρχισε να κάνει όλο και πιο συχνά την εμφάνισή του στους ροκ ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ένα κομμάτι, που όχι απλά ακούστηκε και τραγουδήθηκε πολύ από το ελληνικό κοινό, αλλά μετέτρεψε τους Starsailor σε ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα στη χώρα μας.

Ήταν άλλωστε η περίοδος που η βρετανική μουσική σκηνή κατέκλυζε τα fm και οι Starsailor, ακολουθώντας το κύμα της εποχής, καθιερώθηκαν σαν μια από τις top brit μπάντες. Μπορεί να μην έκαναν την τεράστια καριέρα που είχαν προβλέψει διάφοροι μουσικοκριτικοί, ωστόσο υπέγραψαν μερικά πολύ ωραία και επιτυχημένα κομμάτια.

Κάπως έτσι κατέκτησαν τη δική τους ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Πρωτοεμφανίστηκαν το 2001 με το «Love Is Here», κατακτώντας την κορυφή των charts και έκτοτε έγιναν οι αγαπημένοι του ραδιοφωνικού κοινού της Βρετανίας και όχι μόνο, φτάνοντας συνεχώς στις πρώτες θέσεις με τα άλμπουμ «Silence Is Easy» (2003), «On the Outside» (2005), «All the Plans» (2009) – άλμπουμ που τους βρήκαν να ισορροπούν ανάμεσα στη συμφωνική ποπ εμπνευσμένη από τα ’60s και τη σύγχρονη ροκ.

Αναγνωρίσιμοι για τη μελωδική και απλή ενορχήστρωση, την ευαισθησία που αγγίζουν τα θέματα των τραγουδιών τους, αλλά και την μοναδική, κελαριστή χροιά της φωνής του frontman Τζέιμς Γουόλς.

Φέτος κάνουν την επιστροφή τους στη δισκογραφία με το «Where the Wild Things Grow» – ένα άλμπουμ το οποίο αναμένεται να ακούσουμε στις δύο εμφανίσεις τους στην Αθήνα στις 1 και 2 Νοεμβρίου στο Gazarte Ground Stage, μαζί με τις παλιές επιτυχίες τους.

//Εισιτήρια για τις δύο συναυλίες των Starsailor μπορείτε να βρείτε το inTickets.