Τα κίνητρα που προσφέρει στους νέους η κυβέρνηση του Μοντενέγκρο στην Πορτογαλία, περιλαμβάνουν σειρά ελαφρύνσεων που ξεκινούν με απαλλαγή 100% κατά το πρώτο έτος εργασίας.

Η Πορτογαλία προτείνει έναν πρωτότυπο τρόπο για την ανάσχεση του brain drain: μια δεκαετία προοδευτικών φορολογικών ελαφρύνσεων για τους νέους, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής φορολόγησης κατά το πρώτο έτος εργασίας τους, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας του Λουίς Μοντενέγκρο εγκαταλείπει το προτεινόμενο ανώτατο όριο 15% στον φόρο εισοδήματος για τους νέους 18 έως 35 ετών και το αντικαθιστά με ένα προοδευτικό σύστημα παρόμοιο με αυτό που υποστηρίζουν οι Σοσιαλιστές της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα σχέδια, τα οποία αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού της χώρας για το 2025, οι νέοι που κερδίζουν έως 28.000 ευρώ ετησίως θα έχουν 100% φοροαπαλλαγή κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας, η οποία θα μειωθεί στο 75% από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος, στο 50% μεταξύ του έκτου και του ένατου έτους και στο 25% κατά το δέκατο έτος.

