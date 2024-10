Στην Αγγλία η αποστολή της Εθνικής – Πότε θα προπονηθεί στο Γουέμπλεϊ

Έφτασε στο Λονδίνο η Εθνική μας ομάδα, όπου αύριο (10/10) θα δώσει ένα τεράστιο παιχνίδι απέναντι στους Άγγλους στο Γουέμπλεϊ για το Nations League.

Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του έφτασαν ευδιάθετοι στο «Ελ. Βενιζέλος» για το ταξίδι προς το αεροδρόμιο του Λούτον.

Κανένα πρόβλημα και κατά την διάρκεια της πτήσης με τους διεθνείς να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο για ξεκούραση καθώς το απόγευμα, στις 19:30 ώρα Αγγλίας (21:30 ώρα Ελλάδας), θα προπονηθούν στο Γουέμπλεϊ, ενώ ο Γιοβάνοβιτς λίγο νωρίτερα (18:45 τοπική ώρα, 20:45 Ελλάδας) θα μιλήσει στους δημοσιογράφους εν όψει της αυριανής αναμέτρησης.

Τα περίπου 4.000 εισιτήρια που είχε λάβει η ΕΠΟ από την αγγλική FA εξαντλήθηκαν, ενώ οι φίλοι των «Τριών Λιονταριών» φρόντισαν να «εξαφανίσουν» και τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί sold out στο Γουέμπλεϊ.

Κατά συνέπεια, η ατμόσφαιρα στο μεγαλοπρεπές γήπεδο του Λονδίνου αναμένεται μοναδική και θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για τους ποδοσφαιριστές των δύο «απόλυτων» πρωτοπόρων του 2ου ομίλου στη League B. Στη σχετική ανακοίνωση προέβη η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA), με την ακόλουθη ανάρτηση στο Χ:

All seats for tomorrow’s #NationsLeague match against Greece have now sold out. Thanks for your fantastic support! 👏

Tickets are now on general sale for the #ThreeLions‘ game v Republic of Ireland at @wembleystadium in November:

— England (@England) October 9, 2024