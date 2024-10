Οι αρχηγοί της Euroleague επέλεξαν τον Φουρνιέ ως την πιο εντυπωσιακή μεταγραφή της σεζόν

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι η πιο εντυπωσιακή μεταγραφή της φετινής Euroleague, σύμφωνα με τους αρχηγούς των 18 ομάδων της Λίγκας.

Συγκεκριμένα, σε ψηφοφορία που έγινε ανέδειξαν τον Γάλλο γκαρντ-φόργουορντ με ποσοστό 27,78%.

Παράλληλα, επέλεξαν τον Ντόντα Χολ ως τον καλύτερο στα καρφώματα, τον Έντι Ταβάρες ως τον αντίπαλο που θα ήθελαν στην ομάδα τους και τον Μάικ Τζέιμς ως τον πιο δύσκολο παίκτη για να μαρκάρεις.

Δείτε τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους αρχηγούς των 18 ομάδων της Euroleague

The annual captains’ surveys are in 👀