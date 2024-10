Μπαρτσελόνα: Έτοιμος για την επιστροφή ο Γκάβι μετά από 10 μήνες απουσίας

Η ώρα της επιστροφής του Γκάβι στην δράση και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα είναι πλέον πολύ κοντά. Ο διεθνής μέσος έχει επιστρέψει εδώ και τρεις εβδομάδες στις προπονήσεις των «Μπλαουγκράνα», αλλά δεν είναι ακόμα στην κατάσταση που επιθυμεί ο Χάμσι Φλικ.

Σύμφωνα με καταλανικά μέσα, ο Γκάβι προπονείται σε υψηλούς ρυθμούς και εκτός απροόπτου, θα πραγματοποιήσει την επιστροφή του στη δράση μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Άλεξ Πιντανέλ, ο Γκάβι θα αγωνιστεί και πάλι με τα χρώματα των «Μπλαουγκράνα» είτε στο ματς πρωταθλήματος με τη Σεβίλλη είτε στο αμέσως επόμενο, με την Μπάγερν για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

(🌕) Gavi *no longer* has discomfort (tho no risks will be taken). In fact, in sessions, he has to be stopped. If it was up to him, he would already be competing. The club says he’s “doing very good” — he can be available for Sevilla/Bayern/Madrid. @alexpintanel #FCB 🔥🔵🔴⏳ pic.twitter.com/cDVnzxiTda

— Reshad Rahman (@ReshadFCB) September 30, 2024