Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή των αστέρων της μουσικής και του κινηματογράφου. Ο ράπερ Snoop Dogg ξεναγήθηκε στο ίδρυμα ενώ βρισκόταν στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Αύγουστο, ενώ η ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν έκανε επίσης πρόσφατα μια βόλτα στο χώρο.

Τώρα, σε μια άλλη έξυπνη κίνηση μάρκετινγκ, οι υπεύθυνοι του μουσείου προσκάλεσαν τη σούπερ σταρ της ποπ Lady Gaga στις ιερές αίθουσες του Λούβρου, επιτρέποντάς της να περιπλανηθεί ελεύθερα ανάμεσα σε διάσημα αγάλματα και πίνακες όπως η Νίκη της Σαμοθράκης (190 π.Χ.) για ένα νέο βίντεο.

Η επίσκεψη της Gaga στο Λούβρο σηματοδοτεί την κυκλοφορία ενός δίσκου που συνδέεται με τη νέα της ταινία Joker: Folie à Deux, στην οποία η τραγουδίστρια υποδύεται τη σύντροφο του Τζόκερ, Lee Quinzel, γνωστή και ως Harley Quinn, στη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2019 με πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φοίνιξ.

Lady Gaga looks unrecognisable in a cropped red wig as she films the music video for her new single at the Louvre Museum in Paris https://t.co/J9kxJHsT7r pic.twitter.com/9mgPpDlqVI

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 7, 2024