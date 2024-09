Αυτά τα κάνει μόνο ο Χάαλαντ!

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε και από το Λονδίνο, επικρατώντας της Γουέστ Χαμ με 3-1 και η πρωταθλήτρια Αγγλίας παραμένει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ποιος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα στην «μάχη» με τα «σφυριά»; Μα θέλει κι ερώτημα;

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε πράματα και θαύματα στο Λονδίνο και πέτυχε χατ τρικ, οδηγώντας την ομάδα του στην μεγάλη νίκη επί της Γουέστ Χαμ, δείχνοντας με την απόδοσή του, ότι θα είναι και φέτος το μεγάλο «όπλο» της Σίτι για την κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος.

Εδώ μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Χάαλαντ έχει βαλθεί να… τρελάνει κόσμο καθώς στα τρία πρώτα παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ έχει καταφέρει να πετύχει εφτά γκολ.

Κοιτώντας λοιπόν κάποιος τα γκολ των 19 άλλων ομάδων της μεγάλης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, θα διαπιστώσει ότι καμία δεν έχει καταφέρει να σκοράρει εφτά φορές.

No other Premier League TEAM has scored as many goals as Erling Haaland (7) this season 🤯 pic.twitter.com/SiYaDMdnGP

— Premier League (@premierleague) August 31, 2024