«Φουντώνει» η βία για το νερό. Νέα έρευνα προειδοποιεί για δραματική αύξηση των συγκρούσεων που σχετίζονται με τους υδάτινους πόρους το 2024, συνεχίζοντας μια ανησυχητική τάση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως.

Η μελέτη του Pacific Institute, ενός παγκόσμιου think tank για το νερό, επιβεβαιώνει ότι τα βίαια αυτά γεγονότα περιλαμβάνουν επιθέσεις σε συστήματα ύδρευσης, αναταραχές και διαμάχες για τον έλεγχο και την πρόσβαση στο νερό, καθώς και τη χρήση του νερού ως όπλου πολέμου.

Το 2023, σύμφωνα με το euronews.com που παρουσιάζει τη μελέτη, καταγράφηκαν 150% περισσότερα περιστατικά σε σύγκριση με το 2022 -δηλαδή περίπου 347 γεγονότα έναντι 231- ενώ το μακρινό 2000 καταγράφηκαν μόλις 22.

Ένα ψήφισμα του ΟΗΕ το 2010 αναγνώρισε ρητά το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την υγιεινή. Έκτοτε αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα -συμπεριλαμβανομένων της ξηρασίας και των πλημμυρών- επιβαρύνουν περαιτέρω τα συστήματα ύδρευσης σε όλο τον κόσμο.

Λόγω των ευρημάτων του 2023, το Pacific Institute αναγκάστηκε να επικαιροποιήσει το «Χρονολόγιο των Συγκρούσεων για το Νερό», την πιο ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ανοικτού κώδικα στον κόσμο για τη βία που σχετίζεται με το νερό.

Οι ειδικοί εντόπισαν τα περιστατικά από πηγές, όπως αναφορές σε ειδήσεις, μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων και άλλες βάσεις δεδομένων.

Οι πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν την ίδια στιγμή με τη μεγαλύτερη διεθνή διάσκεψη για το νερό στον κόσμο, την Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού της Στοκχόλμης, η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη 29 Αυγούστου και είχε θέμα «Γεφυρώνοντας τα σύνορα: Νερό για ένα ειρηνικό και βιώσιμο μέλλον».

