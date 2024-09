Οργή στην Άρσεναλ για την αποβολή του Ράις- Χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Άρσεναλ γκέλαρε στο σημερινό παιχνίδι με την Μπράιτον, καθώς παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στους «γλάρους» αλλά η συζήτηση γύρω από το ματς αφορά τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος είναι «κόκκινο πανί» για τους πρωτευουσιάνους.

Οι «κανονιέρηδες» είναι οργισμένοι από την διαιτησία του Κρις Κάβαναγκ, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην αποβολή του Ντέκλαν Ράις, στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου.

Μια αποβολή που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ομάδας του Λονδίνου και τον Αρτέτα, ενώ μετά το τέλος του αγώνα έγινε ο κακός χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλια των οπαδών της Άρσεναλ εναντίον του Κάβαναγκ «κατέκλυσαν» το Χ και οι ιθύνοντες των «κανονιέρηδων»» αδυνατούν να πιστέψουν την απόφαση του ρέφερι, να δείξει την κόκκινη κάρτα στον διεθνή μέσο της Άρσεναλ.

This is the worst red card decision in football history. pic.twitter.com/UH4RE4JCag

Η αλήθεια είναι πως η φάση στην οποία αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Ράις (η πρώτη αποβολή στην καριέρα του) δεν ήταν για αποβολή και ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε ο διαιτητής είναι μάλλον ακατανόητος.

Οι Λονδρέζοι αναγκάστηκαν να παίξουν σε όλο σχεδόν το δεύτερο ημίχρονο με δέκα παίκτες και στο τέλος το πλήρωσαν, καθώς έχασαν δύο βαθμούς από την Μπράιτον στο Emirates.

Declan Rice is sent off for the first time in his career after a second yellow for kicking the ball away

He’ll miss the north London derby in two weeks 😳 pic.twitter.com/vWQd2NPz8D

— B/R Football (@brfootball) August 31, 2024