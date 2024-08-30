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Η κλήρωση του Europa Conference League: Όλο το League Phase (pics)
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2024 | 17:03

Η κλήρωση του Europa Conference League: Όλο το League Phase (pics)

Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης του League Phase του Conference League, οι ομάδες, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός, έμαθαν τους έξι αντιπάλους τους.

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Athleisure: Αυτή είναι η νέα «φλέβα χρυσού» στα αθλητικά – Πώς ανακατεύεται η τράπουλα

Athleisure: Αυτή είναι η νέα «φλέβα χρυσού» στα αθλητικά – Πώς ανακατεύεται η τράπουλα

Spotlight

Μεγάλα παιχνίδια που αναμένεται να προσφέρουν συγκινήσεις και θέαμα υψηλού επιπέδου ανέδειξε η κλήρωση του League Phase του Conference League.

Μια διοργάνωση με «γαλανόλευκη» χρώμα, καθώς την κατέκτησε πέρσι ο Ολυμπιακός και συμμετέχει φέτος ο Παναθηναϊκός, με τους Πράσινους να έχουν ως αντιπάλους τις Τσέλσι, Τζουργκάρντεν, Ελσίνκι, Νιου Σεντς, Μπόρατς και Ντινάμο Μινσκ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων θα γίνουν γνωστά αύριο, παρόλα αυτά οι ημερομηνίες των αγωνιστικών έχουν ήδη γνωστοποιηθεί.

Αναλυτικότερα:

  • 1η αγωνιστική: 3 Οκτωβρίου 2024
  • 2η αγωνιστική: 24 Οκτωβρίου 2024
  • 3η αγωνιστική: 7 Νοεμβρίου 2024
  • 4η αγωνιστική: 28 Νοεμβρίου 2024
  • 5η αγωνιστική: 12 Δεκεμβρίου 2024
  • 6η αγωνιστική: 19 Δεκεμβρίου 2024

Αναλυτικά οι αντίπαλοι όλων των ομάδων του League Phase του Conference League

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

  • ΤΣΕΛΣΙ, εντός
  • ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εκτός
  • ΕΛΣΙΝΚΙ, εντός
  • ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εκτός
  • ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εντός
  • ΜΠΟΡΑΤΣ, εκτός

Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας

ΤΣΕΛΣΙ

  • ΓΑΝΔΗ, εντός
  • ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εκτός
  • ΣΑΜΡΟΚ, εντός
  • ΑΣΤΑΝΑ, εκτός
  • ΝΟΑ, εντός
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εκτός

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

  • ΜΠΕΤΙΣ, εντός
  • ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός
  • ΧΑΡΤΣ, εντός
  • ΡΑΠΙΝΤ, εκτός
  • ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εντός
  • ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εκτός

ΓΑΝΔΗ

  • ΜΟΛΝΤΕ, εντός
  • ΤΣΕΛΣΙ, εκτός
  • ΟΜΟΝΟΙΑ, εντός
  • ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εκτός
  • ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εντός
  • ΛΑΡΝΕ, εκτός

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ

  • ΛΑΣΚ, εντός
  • ΑΠΟΕΛ, εκτός
  • ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εντός
  • ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εκτός
  • ΠΑΦΟΣ, εντός
  • ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εκτός

ΛΑΣΚ

  • ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εντός
  • ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εκτός
  • ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εντός
  • ΟΛΙΜΠΙΑ, εκτός
  • ΒΙΚΙΝΓΚΓΚΟΥΡ, εντός
  • ΜΠΟΡΑΤΣ, εκτός

ΜΠΕΤΙΣ

  • ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εντός
  • ΛΕΓΚΙΑ, εκτός
  • ΕΛΣΙΝΚΙ, εντός
  • ΜΛΑΝΤΑ, εκτός
  • ΤΣΕΛΙΕ, εντός
  • ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εκτός

Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ

  • ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εντός
  • ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εκτός
  • ΡΑΠΙΝΤ, εντός
  • ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εκτός
  • ΠΕΤΡΚΛΟΥΜΠ, εντός
  • ΤΣΛΕΚΙΕ, εκτός

ΜΟΛΝΤΕ

  • ΑΠΟΕΛ, εντός
  • ΓΑΝΔΗ, εκτός
  • ΜΛΑΝΤΑ, εντός
  • ΕΛΣΙΝΚΙ, εκτός
  • ΛΑΡΝΕ, εντός
  • ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εκτός

ΛΕΓΚΙΑ

  • ΜΠΕΤΙΣ, εντός
  • ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εκτός
  • ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εντός
  • ΟΜΟΝΟΙΑ, εκτός
  • ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εντός
  • ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εκτός

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

  • ΤΣΕΛΣΙ, εντός
  • ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός
  • ΟΛΙΜΠΙΑ, εντός
  • ΧΑΡΤΣ, εκτός
  • ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εντός
  • ΠΑΦΟΣ, εκτός

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ

  • ΛΕΓΚΙΑ, εντός
  • ΛΑΣΚ, εκτός
  • ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εντός
  • ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εκτός
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εντός
  • ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εκτός

ΑΠΟΕΛ

  • ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εντός
  • ΜΟΛΝΤΕ, εκτός
  • ΑΣΤΑΝΑ, εντός
  • ΣΑΜΡΟΚ, εκτός
  • ΜΠΟΡΑΤΣ, εντός
  • ΝΟΑ, εκτός

Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας

ΡΑΠΙΝΤ

  • ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εντός
  • ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός
  • ΣΑΜΡΟΚ, εντός
  • ΟΜΟΝΟΙΑ, εκτός
  • ΝΟΑ, εντός
  • ΠΕΤΡΚΟΛΟΥΜΠ, εκτός

ΟΜΟΝΟΙΑ

  • ΛΕΓΚΙΑ, εντός
  • ΓΑΝΔΗ, εκτός
  • ΡΑΠΙΝΤ, εντός
  • ΧΑΡΤΣ, εκτός
  • ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εντός
  • ΜΠΟΡΑΤΣ, εκτός

ΕΛΣΙΝΚΙ

  • ΜΟΛΝΤΕ, εντός
  • ΜΠΕΤΙΣ, εκτός
  • ΟΛΙΜΠΙΑ, εντός
  • ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εκτός
  • ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εντός
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εκτός

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ

  • ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εντός
  • ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εκτός
  • ΜΛΑΝΤΑ, εντός
  • ΑΣΤΑΝΑ, εκτός
  • ΤΣΕΛΙΕ, εντός
  • ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εκτός

ΑΣΤΑΝΑ

  • ΤΣΕΛΣΙ, εντός
  • ΑΠΟΕΛ, εκτός
  • ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εντός
  • ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εκτός
  • ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εντός
  • ΠΑΦΟΣ, εκτός

ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

  • ΛΑΣΚ, εντός
  • ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εκτός
  • ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εντός
  • ΕΛΣΙΝΚΙ, εκτός
  • ΛΑΡΝΕ, εντός
  • ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εκτός

Τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ

  • ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εντός
  • ΛΑΣΚ, εκτός
  • ΧΑΡΤΣ, εντός
  • ΟΛΙΜΠΙΑ, εκτός
  • ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εντός
  • ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εκτός

ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ

  • ΑΠΟΕΛ, εντός
  • ΤΣΕΛΣΙ, εκτός
  • ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εντός
  • ΡΑΠΙΝΤ, εκτός
  • ΜΠΟΡΑΤΣ, εντός
  • ΛΑΡΝΕ, εκτός

ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ

  • ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εντός
  • ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εκτός
  • ΑΣΤΑΝΑ, εντός
  • ΣΑΜΡΟΚ, εκτός
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εντός
  • ΤΣΕΛΙΕ, εκτός

ΛΟΥΓΚΑΝΟ

  • ΓΑΝΔΗ, εντός
  • ΛΕΓΚΙΑ, εκτός
  • ΕΛΣΙΝΚΙ, εντός
  • ΜΛΑΝΤΑ, εκτός
  • ΠΑΦΟΣ, εντός
  • ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εκτός

ΜΛΑΝΤΑ

  • ΜΠΕΤΙΣ, εντός
  • ΜΟΛΝΤΕ, εκτός
  • ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εντός
  • ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εκτός
  • ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εντός
  • ΝΟΑ, εκτός

ΧΑΡΤΣ

  • ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εντός
  • ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εκτός
  • ΟΜΟΝΟΙΑ, εντός
  • ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εκτός
  • ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εντός
  • ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εκτός

Πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας

ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ

  • ΜΠΕΤΙΣ, εντός
  • ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός
  • ΡΑΠΙΝΤ, εντός
  • ΧΑΡΤΣ, εκτός
  • ΠΑΦΟΣ, εντός
  • ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εκτός

ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ

  • ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εντός
  • ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εκτός
  • ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εντός
  • ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εκτός
  • ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εντός
  • ΛΑΡΝΕ, εκτός

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ

  • ΛΕΓΚΙΑ, εντός
  • ΓΑΝΔΗ, εκτός
  • ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εντός
  • ΑΣΤΑΝΑ, εκτός
  • ΝΟΑ, εντός
  • ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εκτός

ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ

  • ΛΑΣΚ, εντός
  • ΑΠΟΕΛ, εκτός
  • ΟΜΟΝΟΙΑ, εντός
  • ΣΑΜΡΟΚ, εκτός
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εντός
  • ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εκτός

ΓΚΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ

  • ΜΟΛΝΤΕ, εντός
  • ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εκτός
  • ΟΛΙΜΠΙΑ, εντός
  • ΜΛΑΝΤΑ, εκτός
  • ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εντός
  • ΤΣΕΛΙΕ, εκτός

Έκτο γκρουπ δυναμικότητας

ΤΣΕΛΙΕ

  • ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εντός
  • ΜΠΕΤΙΣ, εκτός
  • ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εντός
  • ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εκτός
  • ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εντός
  • ΠΑΦΟΣ, εκτός

ΛΑΡΝΕ

  • ΓΑΝΔΗ, εντός
  • ΜΟΛΝΤΕ, εκτός
  • ΣΑΜΡΟΚ, εντός
  • ΟΛΙΜΠΙΑ, εκτός
  • ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εντός
  • ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εκτός

ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ

  • ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εντός
  • ΛΕΓΚΙΑ, εκτός
  • ΧΑΡΤΣ, εντός
  • ΕΛΣΙΝΚΙ, εκτός
  • ΛΑΡΝΕ, εντός
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εκτός

ΠΑΦΟΣ

  • ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εντός
  • ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εκτός
  • ΑΣΤΑΝΑ, εντός
  • ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εκτός
  • ΤΣΕΛΙΕ, εντός
  • ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εκτός

ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ

  • ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εντός
  • ΛΑΣΚ, εκτός
  • ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εντός
  • ΟΜΟΝΟΙΑ, εκτός
  • ΜΠΟΡΑΤΣ, εντός
  • ΝΟΑ, εκτός

ΝΟΑ

  • ΑΠΟΕΛ, εντός
  • ΤΣΕΛΣΙ, εκτός
  • ΜΛΑΝΤΑ, εντός
  • ΡΑΠΙΝΤ, εκτός
  • ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εντός
  • ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εκτός

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Ισραήλ: Οργή συγγενών ομήρων κατά Νετανιάχου – «Αν δεν τορπίλιζες τη συμφωνία θα ήταν ζωντανοί»
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Οργή συγγενών ισραηλινών ομήρων κατά Νετανιάχου - «Αν δεν τορπίλιζες τη συμφωνία θα ήταν ζωντανοί»

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, στο Ισραήλ επικρίνει τους χειρισμούς Νετανιάχου και τονίζει ότι οι όμηροι θα ήταν ζωντανοί αν η κυβέρνηση είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη Χαμάς.

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Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι πολύ κοντά στο να μετακινηθεί στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Έλληνας αμυντικός θέλει να αποχωρήσει από την Κάλιαρι.

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