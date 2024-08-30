Η κλήρωση του Europa Conference League: Όλο το League Phase (pics)
Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης του League Phase του Conference League, οι ομάδες, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός, έμαθαν τους έξι αντιπάλους τους.
Μεγάλα παιχνίδια που αναμένεται να προσφέρουν συγκινήσεις και θέαμα υψηλού επιπέδου ανέδειξε η κλήρωση του League Phase του Conference League.
Μια διοργάνωση με «γαλανόλευκη» χρώμα, καθώς την κατέκτησε πέρσι ο Ολυμπιακός και συμμετέχει φέτος ο Παναθηναϊκός, με τους Πράσινους να έχουν ως αντιπάλους τις Τσέλσι, Τζουργκάρντεν, Ελσίνκι, Νιου Σεντς, Μπόρατς και Ντινάμο Μινσκ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων θα γίνουν γνωστά αύριο, παρόλα αυτά οι ημερομηνίες των αγωνιστικών έχουν ήδη γνωστοποιηθεί.
Αναλυτικότερα:
- 1η αγωνιστική: 3 Οκτωβρίου 2024
- 2η αγωνιστική: 24 Οκτωβρίου 2024
- 3η αγωνιστική: 7 Νοεμβρίου 2024
- 4η αγωνιστική: 28 Νοεμβρίου 2024
- 5η αγωνιστική: 12 Δεκεμβρίου 2024
- 6η αγωνιστική: 19 Δεκεμβρίου 2024
Αναλυτικά οι αντίπαλοι όλων των ομάδων του League Phase του Conference League
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
- ΤΣΕΛΣΙ, εντός
- ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εκτός
- ΕΛΣΙΝΚΙ, εντός
- ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εκτός
- ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εντός
- ΜΠΟΡΑΤΣ, εκτός
Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας
ΤΣΕΛΣΙ
- ΓΑΝΔΗ, εντός
- ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εκτός
- ΣΑΜΡΟΚ, εντός
- ΑΣΤΑΝΑ, εκτός
- ΝΟΑ, εντός
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εκτός
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
- ΜΠΕΤΙΣ, εντός
- ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός
- ΧΑΡΤΣ, εντός
- ΡΑΠΙΝΤ, εκτός
- ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εντός
- ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εκτός
ΓΑΝΔΗ
- ΜΟΛΝΤΕ, εντός
- ΤΣΕΛΣΙ, εκτός
- ΟΜΟΝΟΙΑ, εντός
- ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εκτός
- ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εντός
- ΛΑΡΝΕ, εκτός
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
- ΛΑΣΚ, εντός
- ΑΠΟΕΛ, εκτός
- ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εντός
- ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εκτός
- ΠΑΦΟΣ, εντός
- ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εκτός
ΛΑΣΚ
- ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εντός
- ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εκτός
- ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εντός
- ΟΛΙΜΠΙΑ, εκτός
- ΒΙΚΙΝΓΚΓΚΟΥΡ, εντός
- ΜΠΟΡΑΤΣ, εκτός
ΜΠΕΤΙΣ
- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εντός
- ΛΕΓΚΙΑ, εκτός
- ΕΛΣΙΝΚΙ, εντός
- ΜΛΑΝΤΑ, εκτός
- ΤΣΕΛΙΕ, εντός
- ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εκτός
✅ Home and away opponents confirmed for Pot 1 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/LNnYRXDkMW
— UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024
Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ
- ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εντός
- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εκτός
- ΡΑΠΙΝΤ, εντός
- ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εκτός
- ΠΕΤΡΚΛΟΥΜΠ, εντός
- ΤΣΛΕΚΙΕ, εκτός
ΜΟΛΝΤΕ
- ΑΠΟΕΛ, εντός
- ΓΑΝΔΗ, εκτός
- ΜΛΑΝΤΑ, εντός
- ΕΛΣΙΝΚΙ, εκτός
- ΛΑΡΝΕ, εντός
- ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εκτός
ΛΕΓΚΙΑ
- ΜΠΕΤΙΣ, εντός
- ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εκτός
- ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εντός
- ΟΜΟΝΟΙΑ, εκτός
- ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εντός
- ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εκτός
ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ
- ΤΣΕΛΣΙ, εντός
- ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός
- ΟΛΙΜΠΙΑ, εντός
- ΧΑΡΤΣ, εκτός
- ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εντός
- ΠΑΦΟΣ, εκτός
ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ
- ΛΕΓΚΙΑ, εντός
- ΛΑΣΚ, εκτός
- ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εντός
- ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εκτός
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εντός
- ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εκτός
ΑΠΟΕΛ
- ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εντός
- ΜΟΛΝΤΕ, εκτός
- ΑΣΤΑΝΑ, εντός
- ΣΑΜΡΟΚ, εκτός
- ΜΠΟΡΑΤΣ, εντός
- ΝΟΑ, εκτός
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Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας
ΡΑΠΙΝΤ
- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εντός
- ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός
- ΣΑΜΡΟΚ, εντός
- ΟΜΟΝΟΙΑ, εκτός
- ΝΟΑ, εντός
- ΠΕΤΡΚΟΛΟΥΜΠ, εκτός
ΟΜΟΝΟΙΑ
- ΛΕΓΚΙΑ, εντός
- ΓΑΝΔΗ, εκτός
- ΡΑΠΙΝΤ, εντός
- ΧΑΡΤΣ, εκτός
- ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εντός
- ΜΠΟΡΑΤΣ, εκτός
ΕΛΣΙΝΚΙ
- ΜΟΛΝΤΕ, εντός
- ΜΠΕΤΙΣ, εκτός
- ΟΛΙΜΠΙΑ, εντός
- ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εκτός
- ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εντός
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εκτός
ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
- ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εντός
- ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εκτός
- ΜΛΑΝΤΑ, εντός
- ΑΣΤΑΝΑ, εκτός
- ΤΣΕΛΙΕ, εντός
- ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εκτός
ΑΣΤΑΝΑ
- ΤΣΕΛΣΙ, εντός
- ΑΠΟΕΛ, εκτός
- ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εντός
- ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εκτός
- ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εντός
- ΠΑΦΟΣ, εκτός
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ
- ΛΑΣΚ, εντός
- ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εκτός
- ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εντός
- ΕΛΣΙΝΚΙ, εκτός
- ΛΑΡΝΕ, εντός
- ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εκτός
Τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας
ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ
- ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εντός
- ΛΑΣΚ, εκτός
- ΧΑΡΤΣ, εντός
- ΟΛΙΜΠΙΑ, εκτός
- ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εντός
- ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εκτός
ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ
- ΑΠΟΕΛ, εντός
- ΤΣΕΛΣΙ, εκτός
- ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εντός
- ΡΑΠΙΝΤ, εκτός
- ΜΠΟΡΑΤΣ, εντός
- ΛΑΡΝΕ, εκτός
ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ
- ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εντός
- ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εκτός
- ΑΣΤΑΝΑ, εντός
- ΣΑΜΡΟΚ, εκτός
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εντός
- ΤΣΕΛΙΕ, εκτός
ΛΟΥΓΚΑΝΟ
- ΓΑΝΔΗ, εντός
- ΛΕΓΚΙΑ, εκτός
- ΕΛΣΙΝΚΙ, εντός
- ΜΛΑΝΤΑ, εκτός
- ΠΑΦΟΣ, εντός
- ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εκτός
ΜΛΑΝΤΑ
- ΜΠΕΤΙΣ, εντός
- ΜΟΛΝΤΕ, εκτός
- ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εντός
- ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εκτός
- ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εντός
- ΝΟΑ, εκτός
ΧΑΡΤΣ
- ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εντός
- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εκτός
- ΟΜΟΝΟΙΑ, εντός
- ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εκτός
- ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εντός
- ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εκτός
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Πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας
ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ
- ΜΠΕΤΙΣ, εντός
- ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εκτός
- ΡΑΠΙΝΤ, εντός
- ΧΑΡΤΣ, εκτός
- ΠΑΦΟΣ, εντός
- ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εκτός
ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ
- ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εντός
- ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εκτός
- ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εντός
- ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εκτός
- ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εντός
- ΛΑΡΝΕ, εκτός
ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ
- ΛΕΓΚΙΑ, εντός
- ΓΑΝΔΗ, εκτός
- ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εντός
- ΑΣΤΑΝΑ, εκτός
- ΝΟΑ, εντός
- ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εκτός
ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ
- ΛΑΣΚ, εντός
- ΑΠΟΕΛ, εκτός
- ΟΜΟΝΟΙΑ, εντός
- ΣΑΜΡΟΚ, εκτός
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εντός
- ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εκτός
ΓΚΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ
- ΜΟΛΝΤΕ, εντός
- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εκτός
- ΟΛΙΜΠΙΑ, εντός
- ΜΛΑΝΤΑ, εκτός
- ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εντός
- ΤΣΕΛΙΕ, εκτός
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Έκτο γκρουπ δυναμικότητας
ΤΣΕΛΙΕ
- ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ, εντός
- ΜΠΕΤΙΣ, εκτός
- ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, εντός
- ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, εκτός
- ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ, εντός
- ΠΑΦΟΣ, εκτός
ΛΑΡΝΕ
- ΓΑΝΔΗ, εντός
- ΜΟΛΝΤΕ, εκτός
- ΣΑΜΡΟΚ, εντός
- ΟΛΙΜΠΙΑ, εκτός
- ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ, εντός
- ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ, εκτός
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ
- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, εντός
- ΛΕΓΚΙΑ, εκτός
- ΧΑΡΤΣ, εντός
- ΕΛΣΙΝΚΙ, εκτός
- ΛΑΡΝΕ, εντός
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, εκτός
ΠΑΦΟΣ
- ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ, εντός
- ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ, εκτός
- ΑΣΤΑΝΑ, εντός
- ΛΟΥΓΚΑΝΟ, εκτός
- ΤΣΕΛΙΕ, εντός
- ΠΕΤΡΟΚΛΟΥΜΠ, εκτός
ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ
- ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ, εντός
- ΛΑΣΚ, εκτός
- ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ, εντός
- ΟΜΟΝΟΙΑ, εκτός
- ΜΠΟΡΑΤΣ, εντός
- ΝΟΑ, εκτός
ΝΟΑ
- ΑΠΟΕΛ, εντός
- ΤΣΕΛΣΙ, εκτός
- ΜΛΑΝΤΑ, εντός
- ΡΑΠΙΝΤ, εκτός
- ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ, εντός
- ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ, εκτός
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