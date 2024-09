Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο League Phase του Europa League (pic)

Ο Ολυμπιακός έμαθε πριν από λίγο τους 8 αντιπάλους τους στο League Phase του Europa League, στην κλήρωση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Ρέιντζερς στο Καραϊσκάκης και την Πόρτο στο Ντραγκάο, από το δεύτερο τις Μπράγκα (εντός) και Λυόν (εκτός), από το τρίτο τις Καραμπάκ (εντός) και Μάλμε (εκτός), ενώ από το τέταρτο τις Τβέντε (εντός) και Στεάουα (εκτός).

Οι αγώνες μας στο League Phase του UEFA Europa League! / @EuropaLeague : Our League Phase Fixtures! #Olympiacos #UEL #UELDraw pic.twitter.com/FsZ7M2cZRC

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού: Ρέιντζερς (εντός), Πόρτο (εκτός), Μπράγκα (εντός), Λυόν (εκτός), Καραμπάκ (εντός), Μάλμε (εκτός), Τβέντε (εντός), Στεάουα (εκτός).

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/WGblhkICbJ

