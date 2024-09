Αλ Αχλί και Νάπολι συμφώνησαν για τον Όσιμεν

Η Αλ Αχλί θέλει να κάνει το «μπαμ» του καλοκαιριού στο παρά… πέντε της μεταγραφικής περιόδου, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να προσφέρει ένα «αστρονομικό» ποσό για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

O σύλλογος στο οποίο αγωνίζονται οι Φιρμίνο, Μαχρέζ και Μεντί έφτασε σε συμφωνία με τη Νάπολι για την απόκτηση του Βίκτορ Όσιμεν και πλέον απομένει η οριστική απόφαση του ποδοσφαιριστή.

Οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για να κλείσει το deal σε ένα ποσό γύρω στα 70 εκατ. ευρώ. Και πλέον η ομάδα από την Αραβία έχει αφήσει στο τραπέζι του Νιγηριανού την άκρως δελεαστική πρόταση, η οποία αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως για τα τέσσερα επόμενα χρόνια.

Αυτό που απομένει πλέον είναι τι θα αποφασίσει ο Όσιμεν. Ο ίδιος δείχνει να περιμένει κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα, πιθανότατα από την Τσέλσι, ώστε να δει αν μπορεί να παραμείνει στην Ευρώπη ή αν θα επιλέξει τελικά και αυτός το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Βέβαια, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του αφού το μεταγραφικό «παράθυρο» λήγει σε λίγες ώρες και οι Λονδρέζοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να μπουν σε διαπραγματεύσεις για την αγορά του Νιγηριανού μπόμπερ.

Την ίδια ώρα, η Αλ Αχλί έχει ήδη κλείσει τα ιατρικά για τον Νιγηριανό και τον περιμένει καρτερικά…

🚨🔵 Victor Osimhen has still NOT given the green light to Al Ahli on terms despite club-to-club agreement.

Osimhen, still talking to Chelsea while #CFC delegation in Napoli trying to find a way until the end.

↪🇸🇦 Meanwhile, Al Ahli have agreed deal with Toney and Brentford. pic.twitter.com/PDLuWz5Bwv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024