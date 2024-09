Η Τουρκία γιορτάζει την «Ημέρα της Νίκης» – Το μήνυμα Ερντογάν για την νίκη επί των «δυνάμεων κατοχής»

Την Ημέρα της Νίκης (στα τουρκικά: Zafer Bayramı‎‎), κατά των ελληνικών δυνάμεων γιορτάζει η Τουρκία στις 30 Αυγούστου. Η συγκεκριμένη μέρα είναι γνωστή και ως Ημέρα Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (στα τουρκικά: Türk Silahlı Kuvvetleri Günü‎‎).

H αποφασιστικής σημασίας – για τους τούρκους – νίκη στη μάχη του Ντουμλουπινάρ, σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου 1922, κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1919-1922 και στην Τουρκία και την κατεχόμενη Κύπρο είναι εθνική γιορτή. Η μάχη είναι γνωστή και ως Μάχη του Ανώτατου Διοικητή επειδή διεξήχθη υπό τη διοίκηση του Κεμάλ Ατατούρκ. Στην Τουρκία η μέρα γιορτάζεται καθώς όπως αναφέρεται ξεκίνησε η – σύμφωνα με τους Τούρκους – «απελευθέρωση των εδαφών».

Η Μικρασιατική Εκστρατεία ή ελληνοτουρκικός πόλεμος που διεξήχθη από το 1919 έως το 1922, τελείωσε με την τραγωδία για τον ελληνισμό της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Στην καθιερωμένη τελετή για την «Ημέρα της Νίκης» στην Τουρκία συμμετείχε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο Μαυσωλείο του Ατατούρκ.

Στο μήνυμα του στο βιβλίο επισκεπτών στο μαυσωλείο του Ατατούρκ, ο Ερντογάν έγραψε μεταξύ άλλων: «γιορτάζουμε σήμερα με χαρά και περηφάνια την 102η επέτειο της Μεγάλης Νίκης, που εδραίωσε την ύπαρξή μας στην Ανατολία, την αιώνια πατρίδα μας και εξασφάλισε την ανεξαρτησία μας ως έθνος. Με αυτή τη νίκη, που κατακτήσαμε παρά τις πάσης φύσεως στερήσεις, όχι μόνο προσθέσαμε ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των νικών της ένδοξης ιστορίας μας, αλλά και ανοίξαμε διάπλατα τον δρόμο προς την ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Προχωράμε βήμα βήμα προς τον στόχο μας να ανυψώσουμε τη Δημοκρατία της Τουρκίας, προϊόν μεγάλης αφοσίωσης, ακλόνητης πίστης και ανηφορικού αγώνα, πάνω από το επίπεδο των σύγχρονων πολιτισμών. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με αποφασιστικότητα μέχρι να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας για τον αιώνα της Τουρκίας».

Στο μήνυμα του προς τους πολίτες για την Ημέρα της Νίκης ο Ερντογάν τη χαρακτηρίζει ως ένα από τα ορόσημα της τουρκικής ιστορίας, κάνει αναφορά στους «τουρκοκύπριους αδερφούς», αλλά και στα «εκατομμύρια πολιτών μας σε όλο τον κόσμο».

"The Great Victory has eternally registered our nation's existence on the Anatolian lands"

