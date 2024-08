Eπίσημο: Παίκτης της Γιουβέντους ο Κουπμάινερς (pic+vid)

Παίκτης της Γιουβέντους είναι με κάθε επισημότητα ο Τέουν Κουπμάινερς.

Οι μπιανκονέρι προσπαθούσαν εδώ και εβδομάδες να κάνουν δικός τους τον Ολλανδό χαφ και εν τέλει βρήκαν τη «χρυσή τομή» με την Αταλάντα, με την «Μεγάλη Κυρία» να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Τα δυο κλαμπ του ιταλικού Βορρά έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό της τάξης των 52 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το deal προβλέπει και ακόμα επτά εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους. Μια μεταγραφή που ικανοποιεί και τα δύο κλαμπ, με την Γουβέντους να κάνει δικό της τον Τέουν Κουπμάινερς και την Αταλάντα να παίρνει 52 εκατ. ευρώ.

