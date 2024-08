Χαμός στο παγκόσμιο τένις: Ο Σίνερ, η ιστορία του Μορασκίνι, οι αντιδράσεις και το «καυτό» US Open (vids)

Αναβρασμός επικρατεί στο παγκόσμιο τένις τις τελευταίες ώρες, μετά την είδηση ότι ο Γιάνικ Σίνερ βρέθηκε δύο φορές θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ κατά τη διάρκεια του Indian Wells, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο (6/3 – 17/3). Η απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύτηκε στα δύο δείγματα που έδωσε μέσα σε οκτώ ημέρες (5 και 13/3) ο Ιταλός τενίστας, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, ήταν η κλοστεβόλη. Ένα στεροειδές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μυϊκής μάζας.

Στην έρευνα που διεξήγαγε ο Διεθνής Οργανισμός Ακαιρεότητας του Τένις (ITIA), ο Γιάνικ Σίνερ αρνήθηκε ότι έκανε χρήση της συγκεκριμένης ουσίας και έδωσε τη δική του εκδοχή για τον τρόπο που μολύνθηκε από την κλοστεβόλη. Όπως τόνισε γνωστοποίησε ο Ιταλός, η ουσία μπήκε μέσα του από τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος είχε κοπεί στο χέρι κατά τη διάρκεια του Indian Wells και είχε χρησιμοποιήσει ένα σπρέι που περιείχε την κλοστεβόλη.

Το συγκεκριμένο σπρέι δίνεται στην Ιταλία χωρίς ιατρική συνταγή και είναι ένα από τα σπρέι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους ανθρώπους στη γειτονική χώρα. Όταν λοιπόν ο φυσιοθεραπευτής του Γιάνικ Σίνερ του έκανε μασάζ χωρίς γάντια, η ουσία, όπως ανέφερε ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, μπήκε μέσα του και γι’ αυτό ανιχνεύθηκε στο αίμα του στα δύο τεστ ντόπινγκ, στα οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Το ανεξάρτητο δικαστήριο αποδέχθηκε την εξήγηση του Ιταλού και δεν τον τιμώρησε με αποκλεισμό από τους αγωνιστικούς χώρους, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά μόνο με αφαίρεση των 400 βαθμών που κέρδισε στο Indian Wells και χρηματικό πρόστιμο, το οποίο αναλογεί στο ποσό που είχε πάρει από το αμερικάνικο τουρνουά. Ήτοι 325.000 δολάρια.

Η απαγορευμένη ουσία κλοστεβόλη χρησιμοποιούνταν κυρίως από τους Σοβιετικούς αθλητές στη δεκαετία του 1980 για τη δημιουργία μυϊκής μάζας.

Όμως, πλέον είναι πολύ εύκολο να ανιχνευθεί στα αντί-ντόπινγκ κοντρόλ που γίνονται στους αθλητές, ακόμα και εάν έχουν λάβει απειροελάχιστη ποσότητα, όπως ο Σίνερ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Ιταλού τενίστα, η ποσότητα της κλοστεβόλης που βρέθηκε στον οργανισμό του Σίνερ ήταν μόλις ένα δισεκατομμυριοστό του γραμμαρίου.

Σε αντίστοιχη κατάσταση είχε βρεθεί πριν από λίγα χρόνια και ένας ακόμα Ιταλός αθλητής. Ο λόγος για τον μπασκεμπολίστα, Ρικάρντο Μορασκίνι, ο οποίος είχε τιμωρηθεί με έναν χρόνο αποκλεισμό, καθώς είχε βρεθεί θετικός στην ίδια ουσία με τον Γιάνικ Σίνερ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο Μορασκίνι, η ουσία είχε περάσει μέσα του από τη γυναίκα του, η οποία είχε κοπεί στο μαγείρεμα και της είχε χορηγηθεί σπρέι που είχε κλοστεβόλη. Όπως δηλαδή ακριβώς συνέβη και με τον φυσιοθεραπευτή του Νο.1 τενίστα στον κόσμο.

Η ποσότητα που είχε ανιχνευθεί στον οργανισμό του Ιταλού μπασκετμπολίστα ήταν 0.5 νανογραμμάρια της συγκεκριμένης ουσίας, με το ιταλικό δικαστήριο να αποδέχεται εν μέρει όσα ανέφερε ο Μορασκίνι, αλλά να τον τιμωρεί με ποινή αποκλεισμού ενός έτους.

Εάν δεν του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό, θα του είχε επιβληθεί ποινή που θα άγγιζε τα τέσσερα χρόνια. Αντίθετα με τον Ιταλό μπασκετμπολίστα, ο Γιάνικ δεν τιμωρήθηκε ούτε έναν… μήνα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους υπόλοιπους τενίστες.

Ο ITIA επέτρεψε στον Σίνερ να συνεχίσει αγωνίζεται, παρότι υπήρχε η συγκεκριμένη έρευνα σε εξέλιξη. Ρόλο στην απόφασή της έπαιξε η απειροελάχιστη ποσότητα που βρέθηκε στον οργανισμό του, αλλά και η αγαστή συνεργασία με τον 23χρονο τενίστα και την ομάδα του.

Ο Σίνερ έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες ώρες, με αρκετούς τενίστες να εκφράζονται κατά του Ιταλού, αλλά και κατά της ITIA για τη μη τιμωρία του Γιάνικ.

«Είναι γελοίο, είτε ήταν τυχαίο είτε σκόπιμο. Βρίσκεσαι δύο φορές θετικός σε απαγορευμένη (στεροειδή) ουσία, θα πρέπει να λείψεις για δύο χρόνια. Η απόδοσή σου βελτιώθηκε. Κρέμα μασάζ. Ναι, ωραία» έγραψε μεταξύ άλλων ο Νικ Κύργιος.

Ridiculous – whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2

Ο Βρετανός, Λιαμ Μπρόαντι, ανέφερε: «Πολλοί παίκτες περνούν το ίδιο πράγμα και πρέπει να περιμένουν μήνες ή ακόμα και χρόνια για να αναγνωριστεί η αθωότητά τους».

Whether Sinner was doping or not. This is not right. Plenty of players go through the same thing and have to wait months or YEARS for their innocence to be declared. Not a good look https://t.co/kaqMJy36wi

— Liam Broady (@Liambroady) August 20, 2024