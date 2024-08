Ελίνα Ψύκου: Τα Όσκαρ είναι η κορυφή του παγόβουνου – Το ΥΠΠΟ δεν μπορεί, δεν ξέρει, και κυρίως δεν θέλει

Με μία αιχμηρή ανάρτηση, η σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά», Ελίνα Ψύκου, κατακεραυνώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και εξηγεί για ποιο λόγο οι σκηνοθέτες απέσυραν τις συμμετοχές τους από τη διαδικασία επιλογής της ταινίας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ.

«Αποσύρουμε τις ταινίες μας από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τη διαδικασία επιλογής της ταινίας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας. Η απόσυρση αυτή δεν έχει να κάνει με τα μέλη της επιτροπής (πρώην, νυν και επόμενα) – αν και καλό θα ήταν το ΥΠΠΟ να μην εμπιστεύεται ανθρώπους με ακραίο σεξιστικό και ρατσιστικό λόγο, όπως αυτός που έχρισε αντιπρόεδρο της επιτροπής», σημειώνει χαρακτηριστικά η Ελίνα Ψύκου.

Και τονίζει πως «η απόσυρση αυτή έχει να κάνει με την ουσία. Η ουσία είναι πως δεν υπάρχει πλαίσιο. Όλες αυτές τις μέρες έχει ξεδιπλωθεί ένα απίστευτο επικοινωνιακό χάος».

Όπως σημειώνει, μάλιστα, «είναι προφανές πως το ΥΠΠΟ δεν μπορεί, δεν ξέρει, και κυρίως δε θέλει και δεν ενδιαφέρεται. Ας αφήσει λοιπόν τη διαδικασία σε άτομα που μπορούν, ξερούν, θέλουν και ενδιαφέρονται».

Η Ελίνα Ψύκου αναφέρει πως «η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου / Hellenic Film Academy έχει τη γνώση και πια και την εμπειρία. Και η Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου δίνει στην κάθε χώρα την ελευθερία να αποφασίσει ποιος κάνει την επιλογή: «Selection of that film shall be made by one approved organization, jury or committee, of which at least 50% must include artists and/or craftspeople from the field of motion pictures». Και αρκετές χώρες (π.χ. Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία) εμπιστεύονται τις Ακαδημίες Κινηματογράφου τους».

«Όπως και να έχει, αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει χαρακτηριστικά η σκηνοθέτιδα και προσθέτει πως «εδώ και καιρό όλα έχουν πάλι καταρρεύσει στον Οπτικοακουστικό Τομέα. Το ΕΚΟΜΕ δεν πληρώνει και δεν βγάζει αποφάσεις υπαγωγής σε έργα που έχουν κατατεθεί παραπάνω από ένα έτος. Το ΕΚΚ είναι υπό διάλυση ενόψει του νέου φορέα, που ακούμε αλλά δε βλέπουμε».

«Μόνο αισιοδοξία όμως από το αποτέλεσμα όταν οι κινηματογραφιστές ενωνόμαστε. Πάμε για άλλα! Σύντομα!», σημειώνει ωστόσο καταληκτικά.