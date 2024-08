Σπουδαία πρόκληση για τον Ολυμπιακό: Οι Νέοι αναχωρούν για τη Βραζιλία

Έτοιμη για τη σπουδαία πρόκληση του Διηπειρωτικού Κ20 είναι η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού.

Σήμερα μεσημέρι Τρίτης (20/8, 14:00), η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα βρεθεί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», προκειμένου να αναχωρήσει για το Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, εν όψει του σπουδαίου αγώνα με τη Φλαμένγκο το ερχόμενο Σάββατο (24/8, 22:00).

Στην αποστολή θα βρίσκονται επίσης οι πέντε που έχουν καθιερωθεί πλέον στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπαρ. Ο λόγος για τους Μπακούλα, Κουτσίδη, Παπακανέλλο, Κωστούλα και Μουζακίτη.

Πέντε ποδοσφαιριστές, με σπουδαίες δυνατότητες, που δείχνουν ικανοί να βοηθήσουν την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και την ομάδα Νέων στη μεγάλη μάχη που θα δώσει με την Φλαμένγκο το Σάββατο στο Μαρακανό για τον τελικό του Διηπειρωτικου Κ20.

Η βραζιλιάνικη ομάδα κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες Κ20 και θα αναμετρηθεί με τους Ερυθρόλευκους, οι οποίες είναι πρωταθλητές Ευρώπης Κ20, για να αναδειχθεί η κορυφαία ομάδα στον κόσμο, σε επίπεδο Νέων.

Ο αγώνας θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και έτσι οι Έλληνες τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτή την ιστορική αναμέτρηση, για την οποία η ζήτηση είναι μεγάλη, καθώς τα εισιτήρια για το ματς γίνονται… καπνός!

Μάλιστα, η επίσημη σελίδα του Youth League έκανε μία ανάρτηση για τους Πρωταθλητές Ευρώπης της Κ19 και την μεγάλη πρόκληση που έχουν στο Μαρακανά της Βραζιλίας.

The #UYL champions are in action on Saturday 🙌@OlympiacosFC take on @LibertadoresU20 winners Flamengo in the Under-20 Intercontinental Cup 🏆

The game is being played at the famous Maracanã stadium 🏟️ pic.twitter.com/0Xwrk0EEzc

— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) August 19, 2024