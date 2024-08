Οι «γιαγιάδες» δεν είναι αδύναμες – Είναι μερικές από τις πιο σκληρές ακτιβίστριες εκεί έξω

Αν πιστεύετε ότι οι γυναίκες που έχουν εγγόνια ή είναι ηλικιωμένες, πρέπει να κάθονται σπίτι, να πλέκουν, να μαγειρεύουν και να προσέχουν τα παιδιά των παιδιών τους, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσετε. Το να είσαι ηλικιωμένος δεν αποτελεί συνώνυμο της βαρετής ζωής. Μπορείς κάλλιστα να δουλεύεις (αν φυσικά το επιθυμείς, και όχι επειδή τα όρια συνταξιοδότησης βρίσκονται στα ουράνια), να βγαίνεις με τις φίλες σου, να ταξιδεύεις σε άλλες ηπείρους, ακόμη και να πας σε αντιφασιστικές πορείες. Και αν το τελευταίο, σας φαίνεται ένα τραβηγμένο σενάριο, μάλλον δεν έχετε δει φωτογραφίες από τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ηλικιωμένες γυναίκες, δίνουν το παρόν, λέγοντας ένα τεράστιο «όχι» στην ακροδεξιά.

Όλα αυτά, συνοψίζονται άρτια στο άρθρο της Sally Feldman του Guardian , με τίτλο: «Ξεχάστε τις «γιαγιάδες» ως αδύναμες γριές σε κίνδυνο: είναι μερικές από τις πιο σκληρές ακτιβίστριες εκεί έξω».

Ακολουθεί ένα απόσπασμα.

«Nans against Nazis» έγραφε ένα μεγάλο πλακάτ που κρατούσαν στις πρόσφατες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις στο Λίβερπουλ. Ανήκε στην 71χρονη Pat. «Κάποιος μου είπε: «Είσαι πολύ μεγάλη, μην το κάνεις αυτό»», δήλωσε στον Independent. «Αλλά όσο είναι εδώ [οι ακροδεξιοί] κάποιος πρέπει να το κάνει». Δεν είναι η μόνη που αρνείται να γίνει αόρατη. Ως συντάκτρια της εκπομπής Woman’s Hour του BBC Radio 4 για περισσότερο από μια δεκαετία, γνώρισα τόσο καλά τις αμέτρητες ιστορίες ενεργών, πολυάσχολων ηλικιωμένων γυναικών που τώρα έχω γράψει ένα βιβλίο με συμβουλές για τις σύγχρονες γιαγιάδες.

Πήρα συνεντεύξεις από περισσότερες από 100 γυναίκες. Πολλές από αυτές ήταν εξοργισμένες με τα παλαιολιθικά στερεότυπα που μας παρουσιάζουν είτε ως εύθραυστες, αρχαίες, κουτσές, μοναχικές γριές, είτε το εξίσου κλισέ: «μάχιμες γιαγιάδες» ή «ηρωίδες γιαγιάδες». Η ίδια η λέξη «γιαγιά» έχει γίνει μια συντομογραφία για τη «γριά κυρία», ένας εύχρηστος τρόπος για να μας ορίσουν με βάση την ηλικία μας και τη φθίνουσα κατάστασή μας (και έχει ελάχιστη σχέση με το αν έχετε ή όχι πραγματικά εγγόνια).

Εξακολουθεί να επικρατεί η άποψη ότι, όταν μια γυναίκα γίνεται γιαγιά, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή της χάνουν τη σημασία τους. Αυτό είναι εντελώς ξεπερασμένο. Ανεξάρτητα από την ηλικία τους, πολλές γιαγιάδες θα συνεχίσουν να εργάζονται ή θα έχουν μια πολυάσχολη, απαιτητική ζωή εκτός των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός, Άντζελα Ρέινερ, η οποία στα 44 της είναι η νεότερη γιαγιά στο κοινοβούλιο, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι δυο ρόλοι έρχονται σε σύγκρουση.

No hate in L8, Nans against Nazis (don’t know who took the pic) pic.twitter.com/tgMVMwpetH

— Angies Liverpool (@angiesliverpool) November 18, 2021