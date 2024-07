Αποκαλύφθηκε το πρόσωπο του «σκληρότερου ανθρώπου» της ιστορίας – Ποιος είναι

Αν θέλετε να κοιτάξετε το κακό κατάματα, τότε πρέπει να δείτε το πρόσωπο που έδωσαν οι επιστήμονες στον Ιβάν τον τρομερό.

Οι επιστήμονες ανακατασκεύασαν ψηφιακά την όψη ενός από τα μεγαλύτερα «τέρατα» της ιστορίας – του Ρώσου αυτοκράτορα Ιβάν του Τρομερού.

«Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, καθώς αφορούσε όχι μόνο την προσέγγιση του προσώπου, αλλά και τη μελέτη της ιστορίας του», δήλωσε ο σχεδιαστής γραφικών Cicero Moraes σε ένα βίντεο στο Youtube, όπου ο Βραζιλιάνος εξηγεί πώς εκτέλεσε την εικονική αναπαράσταση.

Ο Moraes έχει γίνει γνωστός στους επιστημονικούς κύκλους για τα ψηφιακά του ομοιώματα ιστορικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο υποτιθέμενος πλουσιότερος άνθρωπος στην ιστορία και η μυστηριώδης μούμια της «επιχρυσωμένης κυρίας».

Ο Ρώσος δεσπότης πέθανε πριν από 440 χρόνια, το 1584, έπειτα από μια περίοδο τρόμου που οι άνθρωποι είδαν τον παρανοϊκό τύραννο να εκτελεί όποιον θεωρούσε άπιστο.

Το 1581, λίγο πριν από τον θάνατό του, ο τρομολάτρης τσάρος σκότωσε τον γιο του και μοναδικό βιώσιμο διάδοχο Ιβάν IV σε μια κρίση οργής.

Πώς κατέληξαν οι επιστήμονες στο συγκεκριμένο πρόσωπο;

Για να ζωντανέψει το ομοίωμά του, ο Moraes συγκέντρωσε πρώτα δεδομένα από την επιστημονική ανασκαφή του τάφου του δικτάτορα από τον σοβιετικό ερευνητή Mikhail Gerasimov.

«Σύμφωνα με τη μελέτη του Dr. Gerasimov, φαίνεται ότι ο Ιβάν επιδιδόταν σε μια άτακτη ζωή με υπερβολικό φαγητό και κατάχρηση αλκοόλ», περιέγραψε ο ψηφιακός μάγος. «Αυτό πρέπει να επιδείνωσε την κατάστασή του τα τελευταία του χρόνια».

Και πρόσθεσε: «Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι βρήκαν μεγάλη ποσότητα υδραργύρου στο σώμα του, γεγονός που έκανε κάποιους να υποψιαστούν δηλητηρίαση. Αλλά δεδομένων των συνηθειών της εποχής, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ως θεραπεία για κάποιο πρόβλημα υγείας».

