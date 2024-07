Στο «God’s Doodle: The Life and Times of the Penis» (εκδόσεις Soft Skull Press, 2013), ο δημοσιογράφος Thomas Hickman λέει ότι «ο άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά ότι το μέγεθος του πέους του δεν έχει καμία απολύτως σημασία στις σχέσεις του, ξέρει ότι δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για το πώς θα ανταποκριθεί μια γυναίκα… Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε το αντίθετο».

Και δεν είναι μόνο το μέγεθος που τον ανησυχεί: το ύψος παίζει επίσης πρωταρχικό ρόλο στις σχέσεις. Τόσο πολύ, που μερικές φορές οι άνδρες λένε ψέματα γι’ αυτό στις εφαρμογές γνωριμιών (και στην πολιτική), προσθέτοντας μερικά εκατοστά ώστε να φαίνονται ψηλότεροι, παρόλο που η εξαπάτηση γίνεται εμφανής όταν η διαδικτυακή συζήτηση οδηγεί στο φυσικό επίπεδο.

Στόχος η ενθουσιώδης ανταπόκριση

Αν κάτι τόσο προφανές όσο το σωματικό ύψος μπορεί να γίνει αντικείμενο κάποιας φαντασίας και ανακρίβειας, γιατί να μην συμβεί το ίδιο όταν πρόκειται για ένα ανατομικό μέρος με το οποίο ο κόσμος (των ανδρών) έχει εμμονή από την αρχή του κόμσου, ένα μέρος που έχει αναπαρασταθεί ευρέως, από τις ζωγραφιές των σπηλαίων μέχρι τις βολικά επεξεργασμένες και περικομμένες εικόνες σε εκατομμύρια ιστότοπους;

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Jaume I της Ισπανίας, ένα ποσοστό μεταξύ 12% και 26% των Ισπανών θεωρούν το πέος τους μικρό.

Ίσως αυτό να είναι το κίνητρο για το γιατί -όπως αναφέρθηκε σε άλλη μελέτη με τίτλο «Social Desirability and Young Men’s Self-Reports of Penis Size»- η πλειοψηφία των ανδρών λέει ψέματα για το μέγεθός τους, τείνοντας να προσθέτουν μερικά εκατοστά για να επιτύχουν μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή ή, τουλάχιστον, μια πιο ενθουσιώδη ανταπόκριση όταν πρόκειται για εφαρμογές γνωριμιών.

Η παραμόρφωση της αναλογίας

Αυτά τα ψέματα συχνά ξεπερνούν τα απλά λόγια: πολλοί βγάζουν φωτογραφίες των γεννητικών τους οργάνων από γωνίες που τα κάνουν να φαίνονται μεγαλύτερα. Κατά τη διάρκεια του πανδημικού λουκέτου, η EL PAÍS, δημοσίευσε έναν οδηγό για τη λήψη ειλικρινών γυμνών, ενώ ένας φωτογράφος εξήγησε: «Αν η φωτογραφική μηχανή έχει γωνιακό φακό, μπορεί να παραμορφώσει την αναλογία και, όταν ζουμάρει, δημιουργεί κάτι σαν εφέ ψαριού. Αυτό κάνει ό,τι βρίσκεται στο προσκήνιο να φαίνεται μεγαλύτερο.

»Η φωτογραφική μηχανή που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του iPhone έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, οπότε αρκεί να τοποθετήσετε το τηλέφωνο μπροστά από αυτό που θέλετε να απαθανατίσετε για να πάρετε μια φωτογραφία στην οποία αυτό που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο φαίνεται πολύ μεγάλο, ενώ το υπόλοιπο όχι».

«Είναι πολύ δύσκολο για τους άνδρες να αποφύγουν τα μηνύματα της πορνογραφίας και τις σεξουαλικές αναπαραστάσεις σε όλη την κουλτούρα»

Το πέος του διπλανού

Άλλοι άνδρες, που δεν αρκούνται σε αυτό το απλό κόλπο με τις γωνίες, επεξεργάζονται στην πραγματικότητα εικόνες (οι εφαρμογές που δημιουργούν six packs, θωρακικούς μύες και κάνουν τους δικέφαλους μεγαλύτερους γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες και πιο εύχρηστες).

Στη χειρότερη των περιπτώσεων, κάποιοι στέλνουν ακόμη και φωτογραφίες του πέους ενός άλλου ατόμου. Αυτές οι πρακτικές ισοδυναμούν με «cockfishing» (επίσης γνωστό ως «catcock»), ένας όρος που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Urban Dictionary το 2017.

«Όταν ένας άνδρας μιλάει για το πόσο μεγάλο είναι το πέος του και στέλνει ψευδείς φωτογραφίες, κάνοντας το πέος του να φαίνεται μεγαλύτερο από ό,τι είναι», αναφέρει η ιστοσελίδα.

Το μέγεθος στο πορνό δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή

«Νομίζω ότι οι άνδρες πιστεύουν ότι θα λάβουν περισσότερη προσοχή και ενδιαφέρον προβάλλοντας αυτή την εικόνα, και ίσως φοβούνται ότι θα συγκριθούν με τους άλλους», λέει η Megwyn White, σεξολόγος και διευθύντρια σεξουαλικής εκπαίδευσης στην εταιρεία σεξουαλικών παιχνιδιών Satisfyer.

«Είναι πολύ δύσκολο για τους άνδρες να αποφύγουν τα μηνύματα της πορνογραφίας και τις σεξουαλικές αναπαραστάσεις σε όλη την κουλτούρα και τα μέσα ενημέρωσης που δίνουν τεράστια έμφαση στο μέγεθος του πέους και στο διεισδυτικό σεξ. Στο επίκεντρο αυτής της πεποίθησης βρίσκεται η ιδέα ότι το πέος είναι το οριστικό σύμβολο του ανδρισμού και της σεξουαλικής ικανότητας.

»Το μέσο μέγεθος ενός πέους σε στύση στην πορνογραφία είναι 20 εκατοστά -αντίθετα, μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το μέσο μέγεθος του πέους των ανδρών σε στύση είναι 13 εκατοστά και ότι το 90% των ανδρών έχουν μέλος μεταξύ 10 και 12 εκατοστών. Αυτό δείχνει ότι το ιδεώδες στο οποίο πολλοί θέλουν να προσαρμοστούν δεν είναι ρεαλιστικό ούτε, ειλικρινά, απαραίτητο», λέει η σεξολόγος προσθέτοντας ότι μερικές φορές, το άγχος που σχετίζεται με το μέγεθος είναι τόσο έντονο που «υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ορισμένοι άνδρες λένε ότι το πέος τους είναι μικρότερο από ό,τι πραγματικά είναι για να μειώσουν τις προσδοκίες πριν από μια σεξουαλική επαφή».

Ας αποδομήσουμε τους μύθους

Ο γιατρός Francisco Gómez León, ο οποίος ειδικεύεται στη σεξουαλική υγεία των ανδρών και είναι ειδικός στη στυτική δυσλειτουργία και την ανικανότητα, αναφέρει επίσης τη γιγαντιαία επιρροή της πορνογραφίας στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ιδίως μεταξύ των ανδρών. Πολλοί έρχονται στην κλινική του αναζητώντας πληροφορίες για το πώς να αυξήσουν το μέγεθος του πέους, είτε σε μήκος είτε σε πλάτος.

«Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να αποδομούμε την παραπληροφόρηση που μας έχει έρθει μέσω της πορνογραφίας, στην οποία το πέος είναι πάντα στο επίκεντρο. Για παράδειγμα, στις κλινικές μας, όταν πρόκειται να πραγματοποιήσουμε μια πάχυνση πέους ή μια αυξητική φαλλοπλαστική με υαλουρονικό οξύ, πραγματοποιούμε κλινική σεξολογική θεραπεία που προσανατολίζεται στην κατάρριψη των μύθων και των πεποιθήσεων που μπορεί να έχει ένας ασθενής.

»Καταγράφουμε ένα κλινικό ιστορικό σχετικά με την πραγματική ανάγκη ή το κίνητρο που φέρει ο ασθενής τη στιγμή που θα υποβληθεί στην επέμβαση και τον τοποθετούμε σε μια πραγματικότητα που είναι, πάνω απ’ όλα, υγιής για την ψυχοσυναισθηματική του ευεξία», λέει.

«Λογικά, όταν φτάσει στο ραντεβού και η στιγμή της αλήθειας δεν θα ανταποκρίνεται στις προθέσεις του»

Ο παράγοντας χαμηλή αυτοεκτίμηση

Τι συμβαίνει όταν φτάνει η στιγμή της αλήθειας και οι εικόνες που στάλθηκαν πριν από μια συνάντηση δεν ταιριάζουν;

Η γιατρός Blanca Madurga Patuel, ουρολόγος με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και συγγραφέας του βιβλίου Todo lo que necesitas saber del pene y nunca te atreviste a preguntar (Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πέος και που ποτέ δεν τολμήσατε να ρωτήσετε- εκδόσεις Planeta, 2024), λέει ότι πολλές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το μέγεθος είναι σημαντικό μόνο για το 85% των γυναικών, πράγμα που σημαίνει ότι οι φόβοι και οι ανησυχίες που αντιμετωπίζουν οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες που λένε ψέματα για τις διαστάσεις τους είναι σχεδόν υποθετικές: έχει σημασία μόνο για εκείνους.

«Ένας άνδρας που αναγκάζεται να λέει ψέματα για τα χαρακτηριστικά του είναι ένας άνδρας με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Λογικά, όταν φτάσει στο ραντεβού και η στιγμή της αλήθειας δεν θα ανταποκρίνεται στις προθέσεις του. Ίσως όχι τόσο λόγω του πραγματικού μεγέθους του πέους του, αλλά επειδή είπε ψέματα. Η ειλικρίνεια πρέπει πάντα να έρχεται πρώτη σε μια υγιή σεξουαλική σχέση», λέει.

Κι όταν λάμψει η αλήθεια;

Ο Gómez León συμφωνεί ότι, στην περίπτωση που το ραντεβού προχωρήσει (και ολοκληρωθεί) μετά την αποστολή λανθασμένων ή ψευδών εικόνων, το άτομο στο οποίο έχουν πει ψέματα πιθανότατα θα αποσυρθεί.

«Εξακολουθεί να πρόκειται για εξαπάτηση ή απάτη. Όταν πρόκειται για το άτομο που λέει ψέματα, αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ανασφάλεια και μάλιστα, αντίθετα με ό,τι μπορεί να πιστεύει κανείς, αντί να συνειδητοποιήσει ότι το ψέμα δεν φέρνει τίποτα καλό από πλευράς αποτελεσμάτων, η πρακτική του ψέματος μπορεί ακόμη και να αυξηθεί, αλλά να παραμείνει μόνο στον εικονικό χώρο των ραντεβού και να μην προχωρήσει ποτέ σε φυσική συνάντηση», λέει.

Έλαβε το δικό του πέος ως απάντηση

Εν κατακλείδι, μια ακόμη άποψη για το γιατί δεν είναι καλή ιδέα να στέλνει κανείς ψεύτικες εικόνες ή να λέει ψέματα για το πέος του μπορεί να βρει κανείς σε ένα άρθρο της Daily Mail, το οποίο επικεντρώνεται στην αυξανόμενη δημοτικότητα του cockfishing.

Το κομμάτι περιλαμβάνει την περίπτωση ενός άνδρα, ο οποίος, αφού έστειλε σε μια επαφή του Grindr μια ψεύτικη εικόνα του πέους του, έλαβε ως απάντηση μια εικόνα του δικού του μέλους, τραβηγμένη πριν από αρκετό καιρό.

Φαίνεται ότι τα ψέματα γύρω από το μέγεθος του πέους είναι ατελείωτα και όπως λέει ο Hickman, «αν οι άνδρες μπορούσαν να επιλέξουν, θα είχαν ένα πέος τόσο τεράστιο που θα έπρεπε να το κρατούν και με τα δύο χέρια». Κάτι που θα το έκανε δύσκολο να φωτογραφηθεί, παρεμπιπτόντως.

*Με στοιχεία από elpais.com