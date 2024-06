Σε συμφωνία για το πακέτο των ονομάτων που προκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ηγεσία των θεσμών της ΕΕ κατά την επόμενη πενταετία, και συγκεκριμένα για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρώην πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα και την πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλας, κατέληξαν αργά το βράδυ της Πέμπτης οι 27 ηγέτες των κρατών μελών μετά από συζήτηση περίπου μιας ώρας στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς ομοφωνία, λόγω διαφωνιών και αποχής που τήρησαν για διαφορετικά ονόματα η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο ομόλογός της της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν

Τα προτεινόμενα πρόσωπα, από τις τρεις βασικές πολιτικές οικογένειες (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι), εγκρίθηκαν με ειδική πλειοψηφία (σ.σ. τουλάχιστον 21 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού).

«Αποστολή εξετελέσθη», «τα καταφέραμε», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άναψε το «πράσινο φως» για την ανανέωση της θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το ΕΛΚ, στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άλλα πέντε χρόνια.

Ο Αντόνιο Κόστα, από τους Σοσιαλδημοκράτες, θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για θητεία 2,5 ετών με δυνατότητα ανανέωσης και η Κάγια Κάλας από τους Φιλελεύθερους, θα είναι η επόμενη Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για θητεία πέντε ετών.

Το καρφί της Μελόνι και ο καυστικός Όρμπαν

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατέστησε σαφές στους άλλους ηγέτες ότι ήταν θυμωμένη για το γεγονός ότι έμεινε εκτός των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι η πολιτική της ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

«Μου φαίνεται ότι, μέχρι στιγμής, υπάρχει απροθυμία να ληφθεί υπόψη το μήνυμα που έδωσαν οι πολίτες στην κάλπη», δήλωσε ο Μελόνι την παραμονή της συνόδου κορυφής.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Μελόνι ψήφισε εναντίον του διορισμού του Αντόνιο Κόστα και της επιλογής της Κάγια Κάλας, ενώ απείχε από την ψηφοφορία για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός, σε ανάρτησή της μετά το δείπνο των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, έγραψε:

«Η πρόταση του Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών και των Φιλελευθέρων, για τους νέους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών είναι λανθασμένη σε ό,τι αφορά τη μέθοδο και την ουσία της.

Αποφάσισα να μην την στηρίξω, από σεβασμό στους πολίτες και στις υποδείξεις που μας έκαναν στις Ευρωεκλογές.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, για να εξασφαλίσουμε -επιτέλους- στην Ιταλία, το βάρος που της αρμόζει στην Ευρώπη»

La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici europei è sbagliata nel metodo e nel merito. Ho deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini e delle indicazioni che da quei cittadini sono arrivate con le elezioni. Continuiamo a lavorare per… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 27, 2024

Ο Βίκτορ Όρμπαν από την πλευρά του, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ντροπιαστική».

Ψήφισε κατά της κ. Φον ντερ Λάιεν, υπέρ του κ. Κόστα, και απείχε στην επιλογή της κ. Κάλας.

Νέα ψηφοφορία για την Φον ντερ Λάιεν

Λαμβάνοντας τον λόγο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους ευρωπαίους ηγέτες που ενέκριναν την υποψηφιότητά της για μια 2η θητεία. «Είμαι χαρούμενη που μοιράζομαι αυτήν τη στιγμή με τους φίλους μου Αντόνιο Κόστα και Κάγια Κάλας», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Η φον ντερ Λάιεν έχει να αντιμετωπίσει μια ψηφοφορία στην κόψη του ξυραφιού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τόνισε ότι το επόμενο βήμα είναι να ζητήσει την επιβεβαίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού παρουσιάσει τις πολιτικές της κατευθυντήριες γραμμές.

Κληθείσα να σχολιάσει την αποχή της Ιταλίδας πρωθυπουργού κατά την ψηφοφορία της υποψηφιότητάς της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ: «Είναι σημαντικό να συνεργαστώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την Ιταλία, όπως και με όλες τις άλλες χώρες. Αυτή είναι η αρχή που ακολουθώ πάντα».

Grateful to Leaders for endorsing my nomination for a second mandate. Delighted to share this moment with my friends Antonio Costa & Kaja Kallas. Now I will seek confirmation from the European Parliament, after presenting my political guidelines ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 27, 2024



Η φον ντερ Λάιεν έχει να αντιμετωπίσει μια ψηφοφορία στην κόψη του ξυραφιού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την οποία ακόμη και οι ίδιοι οι κομματικοί της σύμμαχοι παραδέχονται ότι θα είναι μεγαλύτερη πρόκληση να την φέρει εις πέρας συγκριτικά. Αυτή η ψηφοφορία θα μπορούσε να γίνει στις 18 Ιουλίου, σημειώνει το Politico. Για την έγκρισή της χρειάζονται τουλάχιστον 361 ψήφοι από το σύνολο των 720 ευρωβουλευτών.

Κ. Κάλας: Η εμπιστοσύνη σας σημαίνει πολλά

«Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή που ορίστηκα Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Η εμπιστοσύνη σας σημαίνει πολλά», δήλωσε από την πλευρά της, η Κάγια Κάλας.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα εργαστώ μαζί με την Ούρσουλα και τον Αντόνιο Κόστα. Θα κάνουμε πολύ καλή ομάδα για να επιτύχουμε τους στόχους της ΕΕ». Πρόσθεσε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η ακρόασή της και η στήριξή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Κάλας, δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Ο πόλεμος στην Ευρώπη, η αυξανόμενη αστάθεια στη γειτονιά μας και παγκοσμίως είναι οι κύριες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική», ανέφερε.

Honoured to be nominated as the candidate for High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. Your trust means a lot. We must continue working together to ensure Europe is an effective global partner to keep our citizens free, safe and prosperous. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2024

Κόστα: Προτεραιότητά μου η οικοδόμηση ενότητας

Ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τη συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε και εκείνος την ικανοποίησή του που θα συνεργαστεί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Κάγια Κάλας. «H οικοδόμηση ενότητας μεταξύ των κρατών-μελών θα είναι η προτεραιότητά μου, όταν θα αναλάβω τα καθήκοντά μου το Δεκέμβριο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «θα επικεντρωθώ στην υλοποίηση της στρατηγικής ατζέντας».