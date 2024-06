Pole position στη Βαρκελώνη για τον Νόρις (pics)

Τη δεύτερη pole position της καριέρας του πανηγύρισε ο Λάντο Νόρις, στο ισπανικό Grand Prix της Formula 1, στην Βαρκελώνη!

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατάφερε να αφήσει πίσω του στα επίσημα δοκιμαστικά τον παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωτοπόρο της φετινής βαθμολογίας, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), και θα εκκινήσει στον αυριανό αγώνα από την πρώτη θέση, κάτι που είχε πετύχει μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 2021 στο Σότσι της Ρωσίας.

Ο ομόσταβλός του, Τζορτζ Ράσελ, θα είναι δίπλα του στη σειρά εκκίνησης καθώς ήταν ο τέταρτος πιο γρήγορος στις κατατακτήριες. Ο αγώνας της Βαρκελώνης θα ξεκινήσει αύριο στις 16:00.

