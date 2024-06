Ζήσε το μεσσηνιακό όνειρο σαν ένας σύγχρονος Νέστορας

Πολλοί από εμάς έχουμε ανακαλύψει την Πελοπόννησο, είτε μέσα από σύντομες ημερήσιες εξορμήσεις στα κοντινά βόρεια μέρη της, είτε με πολυήμερες διακοπές σε διάφορα γοητευτικά τοπία της. Αυτό που την καθιστά πραγματικά ξεχωριστή ως προορισμό είναι ο συνδυασμός πολλών γοητευτικών στοιχείων: πρώτα απ’ όλα, μπορείς να φτάσεις εκεί οποιαδήποτε στιγμή με το αυτοκίνητό σου ή, αν έρχεσαι από το εξωτερικό, με το αεροπλάνο. Δεν εξαρτάσαι από τον καιρό ή τα πλοία, επιτρέποντάς σου να απολαύσεις μια απρόσκοπτη απόδραση σε αυτόν τον υπέροχο προορισμό. Μιλάμε για μία μεγάλη περιοχή που σφύζει από ιστορία και πολιτισμό, από μία πολύ ενδιαφέρουσα γεωγραφία με απίθανα βουνά, απέραντους ελαιώνες, καταπληκτικές θάλασσες και με γαστρονομικό ενδιαφέρον για τους πιο απαιτητικούς.

Κομμάτι αυτής της μαγείας αποτελεί η μεσσηνιακή γη που φιλοξενεί ανθρώπους ήδη από την προϊστορική περίοδο και που στα μυκηναϊκά χρόνια ήταν η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Πελοποννήσου. Μία από τις πιο διάσημες ιστορικές μορφές της ήταν ο σοφός και ενάρετος βασιλιάς Νέστορας, το παλάτι του οποίου αγναντεύουμε όσοι βρισκόμαστε στις γειτονικές παραλίες.

Αν πας στη Μεσσηνία θα γοητευτείς τόσο που θα θέλεις να πηγαίνεις συνέχεια. Ιδανικά, θα αναζητήσεις το τέλειο σημείο για να απολαύσεις τις διακοπές σου όπως τους αξίζει, και όλοι γνωρίζουμε πως ένα τέτοιο μέρος είναι το Costa Navarino. Πρόκειται για ένα στολίδι στην Πύλο που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του εκλεπτυσμένου κόσμου, πολλοί εκ των οποίων έρχονται κάθε χρόνο από το εξωτερικό. Διαθέτει απίθανες εγκαταστάσεις διαμονής, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, υπηρεσίες σπα ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα να κάνεις τόσες δραστηριότητες, που κάθε μέρα θα σε βρίσκει να δοκιμάζεις και κάτι νέο: από θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, yoga, πεζοπορία σε καταρράκτες, ποδηλασία βουνού και δρόμου, ιππασία στην παραλία, τένις, γκολφ, μέχρι μαθήματα ελληνικής μαγειρικής, wine tasting, γευσιγνωσία ελαιόλαδου, επίσκεψη στα ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής καθώς και άλλων μοναδικών και ενδιαφέροντων σημείων.

Με άλλα λόγια, οι διακοπές εκεί μπορούν να προσφέρουν την απόλυτη χαλάρωση, την απόλυτη περιπέτεια ή έναν μαγευτικό συνδυασμό και των δύο. Εσύ αποφασίζεις.

Σκέψου λοιπόν όλο αυτό να το έχεις από το δικό σου σπίτι. Φαντάσου μια κατοικία που αποπνέει την εκλεπτυσμένη αισθητική του τόπου, φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά και σχεδιασμένη τόσο άρτια, που θα θέλεις να μένεις εκεί όλο τον χρόνο. Μία κατοικία που θα γίνει ο απόλυτος προορισμός για σένα φυσικά αλλά και τους φίλους σου. Γιατί όποιος τη βλέπει απλά την ερωτεύεται. Αν αγαπάς το γκολφ, σκέψου ότι από την πισίνα σου απλώνεται μπροστά σου ένα καταπράσινο γήπεδο που φτάνει μέχρι τη θάλασσα.

Αυτή η νεόκτιστη οικία διαθέτει 152 τ.μ. εσωτερικούς χώρους στο ισόγειο και 70 τ.μ. βοηθητικούς χώρους στο κάτω επίπεδο. Περιλαμβάνει 3 υπνοδωμάτια, ένα ευρύχωρο σαλόνι με τζάκι, τραπεζαρία και μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Προσφέρεται όμορφα επιπλωμένη. Οι εξωτερικοί χώροι είναι εξίσου εντυπωσιακοί με τους εσωτερικούς, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Πέραν της πισίνας, περιλαμβάνουν ξαπλώστρες για τον ήλιο και σκεπαστούς χώρους με alfresco καθιστικά για δείπνα κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Σε αυτό το μικρό παλάτι σίγουρα θα γίνεις ένας σύγχρονος βασιλιάς και ως τέτοιος θα απολαμβάνεις όλες τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων, room service για γεύματα μέσα στη βίλα, παραλίες, spa, τα τρία γήπεδα golf, το τένις και τις εξωτερικές δραστηριότητες για όλα τα γούστα.

Αυτό ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μία υβριδική εμπειρία διακοπών, γιατί αφενός γίνεσαι ο ιδιοκτήτης της βίλας/εξοχικού σου ενώ παράλληλα απολαμβάνεις όλες τις ανέσεις ενός 5αστερου resort ξενοδοχείου. Όντας ο ιδιοκτήτης δεν θα έχεις την ευθύνη της συντήρησης και της καθημερινής λειτουργίας καθώς το ξενοδοχείο αναλαμβάνει τα πάντα μέσω καθημερινού service! Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες επωφελούνται επίσης από τις υπηρεσίες της ομάδας concierge.

Αν ζεις στην Αθήνα μπορεί να είσαι εκεί σε 3,5 ώρες με το αυτοκίνητο, ενώ αν έρχεσαι από το εξωτερικό, το διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας βρίσκεται σε απόσταση 45 χιλιομέτρων. Μία εμπειρία διακοπών, ξεκούρασης και περιπέτειας 12 μήνες τον χρόνο για να ζήσεις το απόλυτο όνειρο στο πανέμορφο μεσσηνιακό τοπίο.

Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες για αυτό το μοναδικό ακίνητο είναι προς διάθεση από τον οίκο Christie’s International Real Estate και την Πλουμής-Σωτηρόπουλος .

Σημειώνεται ότι μία πανομοιότυπη διπλανή δίδυμη βίλα μπορεί επίσης να αγοραστεί, δημιουργώντας ένα σπίτι 6 υπνοδωματίων. The more, the merrier!