«Μου έμαθε τη ζωή»: O σφοδρός έρωτας του Τενεσί Ουίλιαμς με τον Φράνκ Μερλό

Ο Φράνκ Μέρλο ήταν ένας Σικελός – Αμερικανός από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος έγινε σύντροφος ζωής του Τενεσί Ουίλιαμς το 1948 και παρέμεινε σχεδόν μέχρι το θάνατο του Μερλό- η μακροβιότερη σχέση για οποιονδήποτε από τους δύο άνδρες.

Ήταν ακόμα πολύ δεμένοι όταν ο Μέρλο πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα, στα τέλη του 1963.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, ο Μερλό βρισκόταν σπάνια, αν όχι ποτέ, στο προσκήνιο, παρόλο που ο σύντροφός του ήταν τόσο διάσημο πρόσωπο. Η ομοφυλοφιλία δεν ήταν αποδεκτή εκείνη την εποχή και τα γκέι ζευγάρια δεν αναγνωρίζονταν ανοιχτά από τον Τύπο.

Ο Μέρλο αναφερόταν συχνότερα ως γραμματέας του Ουίλιαμς, αν και περιστασιακά ως φίλος του, όπως εξιστορεί ο Τόμας Κιθ, ο επιμελητής του έργου του Ουίλιαμς για το New Directions για περισσότερες από δύο δεκαετίες, σε συνέντευξη του στην Μάρτζιτ Λονγκμπρεικ.

«Μια φιγούρα που ονομάζεται «μια ανάμνηση του Φράνκ Μερλό» εμφανίζεται για λίγο στο έργο του 1981 «Something Cloudy, Something Clear», αλλά μια πιο ενδιαφέρουσα αναπαράσταση του Μερλό είναι ο χαρακτήρας του Αλβάρο, ενός Σικελιανού οδηγού φορτηγού, στο ρομαντικό έργο «Το στιγματισμένο ρόδο», που έγραψε ο Ουίλιαμς τα χρόνια αμέσως μετά την έναρξη της σχέσης τους».

»Όπως όλοι οι χαρακτήρες του Ουίλιαμς που εμπνεύστηκε από ανθρώπους της ζωής του, ο Αλβάρο δεν προορίζεται να είναι ακριβές αντίγραφο του Μερλό επί σκηνής: μάλλον, ο θεατρικός συγγραφέας σχεδίασε τον Αλβάρο με την παιχνιδιάρικη διάθεση, την αίσθηση του χιούμορ, τα βαθιά συναισθήματα και την αθλητική σωματική διάπλαση του Φράνκ», συνεχίζει ο Κιθ.

Ο Ουίλιαμς γνωστός για τα θεατρικά του έργα όπως «Λεωφορείον ο Πόθος» (1947) – το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1951 σε σκηνοθεσία Ελία Καζάν και πρωταγωνιστές τους Μάρλον Μπράντο και Βίβιαλ Λι-, «Γυάλινος κόσμος (1944)», Νύχτα της Ιγκουάνα (1961), έγραφε άραγε πολλά ποιήματα; Και αν ναι, ήταν καλά όπως άλλωστε και τα θεατρικά του έργα;

Ο Κιθ γνωρίζοντας τον δεόντως μέσα από το έργο του, απαντά: «Ο Ουίλιαμς αποφάσισε ότι ήταν ποιητής σε νεαρή ηλικία και έτσι αισθανόταν σε όλη του τη ζωή. Λίγο πριν από τον θάνατό του έγραψε: «Ξέρω ότι η ποίηση είναι αυτή που διακρίνει τη γραφή [μου] όταν διακρίνεται, αυτή των θεατρικών έργων και των ιστοριών».

Tennessee Williams and Frank Merlo, partners for 15 years, at their house in Key West. pic.twitter.com/n1zGYQxgJD

— Sheila O’Malley (@sheilakathleen) June 14, 2016