Η αντίληψη πως όπου ήλιος, θάλασσα και καφές υπάρχει κι ένας Έλληνας, μάλλον δεν ισχύει ή τουλάχιστον αρχίζει να αποδομείται, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και την έρευνα του Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ για το 2023.

Όπως αποδείχθηκε την περσινή χρονιά, οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην κύρια εργασία τους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν κατά μέσο όρο 36,1 ώρες.

Μια πιο προσεκτική ματιά στις χώρες της Ευρώπης αποκαλύπτει αξιοσημείωτες διαφορές. Οι μεγαλύτερες εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,8 ώρες), τη Ρουμανία (39,5), την Πολωνία (39,3) και τη Βουλγαρία (39,0).

Αντίθετα, η Ολλανδία είχε τις λιγότερες με μόλις 32,2 ώρες την εβδομάδα, ακολουθεί η Αυστρία με 33,6 ώρες και η Γερμανία με 34 ώρες.

Αν κοιτάξουμε τώρα τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί πρωταθλητές στη δουλειά είναι οι Τούρκοι με 44,2 ώρες κατά μέσο όρο και ακολουθούν οι Σέρβοι με 41,7, αλλά και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη με 41,4 ώρες την εβδομάδα.

