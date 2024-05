Ολυμπιακός: Η απονομή του τροπαίου και τα συγχαρητήρια από ΠΑΕ και ΚΑΕ (pics)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βουλιαγμένης 13-9, έκανε το 3-0 στην σειρά του πρωταθλήματος και έγινε νταμπλούχος Ελλάδος μετά την κατάκτηση και του Κυπέλλου, για την φετινή σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν το 38ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, το 7ο συνεχόμενο και 22ο νταμπλ τους και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Final 4 του Champions League.

