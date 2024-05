Roy Cohn: Ο αδίστακτος δικηγόρος των ΗΠΑ που βοήθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανέλθει στην εξουσία

Καθώς η νέα ταινία «The Apprentice» κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, μια ματιά στην πολιτιστική μετά θάνατον ζωή του Roy Cohn (Ρόι Κον), ο οποίος ήταν ο μέντορας του Ντόναλντ Τραμπ στα πρώτα βήματα της καριέρας του – διδάσκοντάς τον να «επιτίθεται, να αντεπιτίθεται και να μην απολογείται ποτέ».

Tο «The Apprentice», μία από τις πιο προβεβλημένες ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος στις Κάννες, δανείζεται τον τίτλο του ριάλιτι σόου του Ντόναλντ Τραμπ και τον αναποδογυρίζει. Εδώ ο μαθητευόμενος είναι ο ίδιος ο Τραμπ (Σεμπάστιαν Σταν) ως νεαρός επιχειρηματίας που διδάσκεται τους τρόπους της εξουσίας και της επιρροής από τον αδίστακτο δικηγόρο Roy Cohn.

Ο Τζέρεμι Στρονγκ – ο φιλόδοξος, ψυχρός Κένταλ Ρόι στο Succession – υποδύεται τον μέντορα, αλλά ο Κένταλ θα έμοιαζε με καλομαθημένο γατάκι δίπλα στον πραγματικό Roy Cohn.

Ένας ομοφυλόφιλος άνδρας που καταδίωξε άλλους ομοφυλόφιλους

Ο Κον είναι περισσότερο γνωστός τώρα για τα μαθήματα που δίδαξε στον Τραμπ, αλλά ακόμη και πριν από αυτό ήταν μια υπερμεγέθης φιγούρα που διέτρεχε την πολιτική και την κουλτούρα των ΗΠΑ.

Για να σημειώσουμε την πιο κραυγαλέα υποκρισία του, ο Cohn ήταν ένας ομοφυλόφιλος άνδρας που καταδίωξε άλλους ομοφυλόφιλους από τις κυβερνητικές τους θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια αυτού που έγινε γνωστό ως «Lavender Scare» της δεκαετίας του 1950.

Σε όλη του τη ζωή, εκφόβιζε ανθρώπους και προσπαθούσε να εκβιάσει γεγονότα. Πέθανε από AIDS το 1986, επιμένοντας δημόσια ότι είχε καρκίνο του ήπατος και αρνούμενος μέχρι τέλους ότι ήταν ομοφυλόφιλος, παρά το γεγονός ότι έπαιρνε μαζί του τους εραστές του σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σαν ένας «κακόβουλος Forrest Gump»

Υπήρξε η έμπνευση για τον σκοτεινό, ανώνυμο δικηγόρο του κυρίου Burns στο The Simpsons. Το περιοδικό Esquire αντανακλούσε την κυρίαρχη κοινή γνώμη σημειώνοντας ότι ο Cohn «κάλπαζε στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα σαν ένας κακόβουλος Forrest Gump».

Ο Thomas Mallon, ο οποίος έγραψε το μυθιστόρημα Fellow Travelers του 2006, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την ομώνυμη σειρά του 2023, λέει στο BBC: «Μια έκπληξη – που δεν ήταν προφανής όταν ξεκινούσα το μυθιστόρημα πριν από 20 χρόνια – είναι ότι ο Cohn θα είχε μια βαμπιρική μεταθανάτια ζωή. Και φυσικά το οφείλει αυτό στον Τραμπ».

Ο Cohn όντως συνεχίζει να επιστρέφει από τους νεκρούς. Όπως λέει ο Mallon, «Στο βαθμό που επηρέασε προσωπικά τη σκέψη και τη συμπεριφορά του Τραμπ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Cohn είχε αντίκτυπο στη δημοκρατία, έστω και κατά διαστήματα, εδώ και 70 χρόνια», μια οξυδερκής παρατήρηση που κάνει το The Apprentice ακόμη πιο επίκαιρο.

Το τσιράκι του Μακάρθι

Ο Cohn ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πανέξυπνος. Ήταν μόλις 20 ετών όταν, ως βοηθός εισαγγελέα το 1951, βοήθησε να οργανωθεί η καταδίκη και η εκτέλεση του Τζούλιους και της Έθελ Ρόζενμπεργκ ως σοβιετικών κατασκόπων και παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε παράνομες, παρασκηνιακές συνομιλίες με τον δικαστή για να πετύχει τη θανατική ποινή.

Αμέσως μετά, έγινε πασίγνωστος ως επικεφαλής σύμβουλος της επιτροπής του γερουσιαστή Τζόζεφ Μακάρθι που ξερίζωνε κομμουνιστές και υποτιθέμενους κομμουνιστές από την κυβέρνηση.

Στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και του ’80, διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο Studio 54, στο οποίο τα ναρκωτικά έρεαν άφθονα, και ασκούσε επιρροή ως φίλος των διάσημων και ισχυρών, όπως η Barbara Walters, ο Andy Warhol και οι Ronald και Nancy Reagan.

Ως δικηγόρος, αντιπροσώπευε πελάτες από αφεντικά της μαφίας μέχρι τον Τραμπ, ενώ λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει του αφαιρέθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος για, μεταξύ πολλών αδικημάτων, εξαπάτηση άλλων πελατών

Από αφεντικά της μαφίας μέχρι τον Τραμπ

Ήταν επίσης γνωστός για τη συνήθειά του να τρώει από τα πιάτα των άλλων, απρόσκλητος, ακόμη και στα πιο πολυτελή εστιατόρια. (Ναρκισσισμός ή απλά αηδιαστικοί τρόποι στο τραπέζι; Πιθανώς και τα δύο).

Η συμμαχία του με τον Τραμπ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ μήνυσε τον Τραμπ και τον πατέρα του για διακρίσεις εις βάρος μαύρων ενοικιαστών σε διαμερίσματα που διαχειρίζονταν. Ο Cohn έβαλε τον Τραμπ να αντιδικήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η υπόθεση διευθετήθηκε και ξεκίνησε ένα δικαστικό μοτίβο που βοήθησε να καθοριστεί η καριέρα του Τραμπ στις επιχειρήσεις και αργότερα στην πολιτική.

Ειδικός στη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης

Ένα άρθρο της Washington Post σχετικά με την επιρροή του Cohn, που δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2016, είχε τον τίτλο «Ο άνθρωπος που έδειξε στον Ντόναλντ Τραμπ πώς να εκμεταλλεύεται την εξουσία και να ενσταλάζει φόβο» και συνόψισε το μάθημά του ως «μια απλή συνταγή: επίθεση, αντεπίθεση και ποτέ μην απολογείσαι».

Ο Cohn ήταν επίσης ειδικός στη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης.

Ο Roy Cohn παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ του 2019, «Where’s my Roy Cohn?». Αν και δεν επικεντρώνεται στον Τραμπ, η ταινία παίρνει τον τίτλο της από ένα από τα πλέον διάσημα σχόλιά του. Όταν ο Γενικός Εισαγγελέας, Τζεφ Σέσιονς, αυτοεξαιρέθηκε από την έρευνα για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016 -μια απόφαση που ο Τραμπ θεώρησε ως απιστία- φέρεται να ρώτησε οργισμένος «Πού είναι ο Ρόι Κον μου;».

Ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του Cohn, η ερώτηση του Τραμπ έχει γίνει σημείο αναφοράς σε πρόσφατα άρθρα σχετικά με τη νομική του ομάδα, καθώς αντιμετωπίζει την πρώτη του ποινική δίκη στη Νέα Υόρκη.

«Έχω την τάση να παίρνω αυτό που θέλω, συχνά εις βάρος εκείνων που προσπαθούν να με εμποδίσουν να πάρω αυτό που θέλω»

Οι νομικοί πελάτες του αγοράζουν αυτό που αποκαλεί «αξία φόβου»

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πολλά αρχειακά αποσπάσματα του Cohn στη δεκαετία του 1950 και όχι μόνο. Με ανατριχιαστική ψυχραιμία, καυχιέται σε τηλεοπτικό talk show τη δεκαετία του 1970 ότι οι νομικοί πελάτες του αγοράζουν αυτό που αποκαλεί «αξία φόβου», επειδή οι αντίπαλοί του γνωρίζουν ότι «θα υπάρξουν κάθε είδους τρομερές συνέπειες» αν δεν συμμορφωθούν.

Ωστόσο, ο Κον είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τη δημόσια συνείδηση μέχρι το 1991, όταν εμφανίστηκε το θεατρικό έργο Angels in America. Μια από τις εμπνευσμένες επιλογές του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Tony Kushner στο οραματικό του έργο ήταν να απεικονίσει τον Cohn στο νεκροκρέβατο του, ένα είδωλο της υποκρισίας της εποχής του Ρίγκαν.

Ο Αλ Πατσίνο δίνει μια από τις καλύτερες, πιο υποτιμημένες ερμηνείες του στη μίνι σειρά του Μάικ Νίκολς για το Angels in America, ως ένας Cohn γεμάτος πεποίθηση, προσηλωμένος στα ψέματά του αλλά με μια δόση παθολογίας, που φωνάζει στον γιατρό που τον διαγιγνώσκει με AIDS «θα σε καταστρέψω» αν ξαναναφέρει το AIDS.

«Εις βάρος εκείνων που προσπαθούν να με εμποδίσουν να πάρω αυτό που θέλω»

Αυτός ο Cohn επιμένει, όπως και στη ζωή του, ότι δεν ήταν ομοφυλόφιλος, παρόλο που κοιμόταν με άνδρες, επειδή ήταν ισχυρός και, όπως λέει, «οι ομοφυλόφιλοι είναι άνδρες που έχουν μηδενική επιρροή». Έρχεται αντιμέτωπος με το φάντασμα της Ethel Rosenberg (Meryl Streep) και καμαρώνει για την εκτέλεσή της: «Σου άξιζε».

Η σειρά Fellow Travellers διευρύνει τον ρόλο του Cohn σε σχέση με εκείνον του μυθιστορήματος, αλλά παραμένει μια επικίνδυνη φιγούρα στην τροχιά των πρωταγωνιστών (Matt Bomer και Jonathan Bailey), εραστών που είναι κρυφοί στην Ουάσινγκτον της δεκαετίας του 1950. Προσπαθώντας να πετύχει ειδική μεταχείριση για τον G David Schine, έναν άνδρα με τον οποίο είναι ερωτευμένος και ο οποίος έχει επιστρατευτεί, ο φανταστικός Cohn (Will Brill) είναι άγριος και καχύποπτος.

Απειλεί έναν στρατηγό του αμερικανικού στρατού κατάμουτρα, λέγοντας: «Έχω την τάση να παίρνω αυτό που θέλω, συχνά εις βάρος εκείνων που προσπαθούν να με εμποδίσουν να πάρω αυτό που θέλω». Στην πραγματικότητα, κάποια εκδοχή αυτών των απειλών οδήγησε τον στρατό να ερευνήσει τον Μακάρθι και τον Cohn και τον Cohn να εγκαταλείψει την Ουάσινγκτον.

Ψυχρή αυτοσυγκράτηση

Ο Γκάμπριελ Σέρμαν, ο οποίος έγραψε το σενάριο για το The Apprentice, δήλωσε ότι ήθελε να διαφοροποιήσει τον δραματοποιημένο Cohn από τις προηγούμενες απεικονίσεις. «Πριν από αυτή την ταινία, η εικόνα του Cohn στη λαϊκή κουλτούρα ήταν αυτή του φανταχτερού, μεγαλύτερου από τη ζωή δυνατού και θρασύτατου χαρακτήρα, ενώ ο Roy που ήθελα να γράψω ήταν μια αντανάκλαση περισσότερο της εκδοχής που είχα αναπτύξει μιλώντας με ανθρώπους που τον γνώριζαν, η οποία ήταν πολύ πιο ύπουλη και πιο απειλητική».

Αυτή η ερμηνεία επιβεβαιώνεται από ορισμένα από τα αρχειακά πλάνα στο «Where’s my Roy Cohn?» και στο ντοκιμαντέρ του 2020, «Bully. Coward. Victim: The Story of Roy Cohn», σε σκηνοθεσία της Ivy Meeropol, εγγονής των Ρόζενμπεργκ*.

(*Το ζεύγος των Νεοϋορκέζων Τζούλιους και Έθελ Ρόζενμπεργκ που εκτελέστηκαν στην ηλεκτρική καρέκλα για κατασκοπέια υπέρ της ΕΣΣΔ).

Η ψυχρή αυτοσυγκράτηση του πραγματικού Cohn, τουλάχιστον δημοσίως, τον κάνει να φαίνεται πολύ πιο απειλητικός.

Το The Apprentice κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών στις 20 Μαΐου



