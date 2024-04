Οι δύο παίκτες της Premier League που κατηγορούνται για βιασμό αποβλήθηκαν από την ομάδα τους

Το βράδυ της Τρίτης (23/04) η «Sun» ανέφερε ότι δύο παίκτες από τον ίδιο σύλλογο της Premier League συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι παίκτες δεν έχουν κατονομαστεί, ούτε οι σύλλογοι στους οποίους αγωνίζονται – αλλά έχει αποκαλυφθεί ότι και τα δύο άτομα είναι 19 ετών.

«Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο ένας ως ύποπτος για βιασμό και ο άλλος για συνεργία και υπόθαλψη βιαστή. Ο ένας από τους δύο παίκτες βρισκόταν μέσα στο γήπεδο της ομάδας του. Η αστυνομία έφτασε εκεί θέλοντας να του μιλήσει. Μεταφέρθηκαν μέσα σε ένα δωμάτιο για την ανάκριση και αργότερα την ίδια μέρα συνελήφθη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των αρχών, σύμφωνα με τη Sun.

«Καθώς το θέμα βρίσκεται πλέον στα χέρια της αστυνομίας, η ποδοσφαιρική ομάδα δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια σε αυτή τη φάση», προσθέτει η ανώνυμη πηγή που επικαλείται η «Sun».

Ο φερόμενος βιασμός λέγεται ότι συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (19/04), με τους δύο ύποπτους να έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση καθώς γίνονται περαιτέρω έρευνες. Νέο δημοσίευμα πάντως από το Νησί, αποκαλύπτει πως οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές έχουν αποβληθεί από την ομάδα τους, μέχρι να λυθεί η υπόθεση.

Εκπρόσωπος του συλλόγου είπε: «Καθώς το θέμα βρίσκεται τώρα στα χέρια της αστυνομίας, η ποδοσφαιρική λέσχη δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια σε αυτή τη φάση».

