Σοκ στην Αγγλία: «Συνελήφθησαν δύο ποδοσφαιριστές ομάδας της Premier League για βιασμό»

Είδηση-βόμβα έσκασε στην Premier League καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές ομάδας του κορυφαίου πρωταθλήματος συνελήφθησαν για βιασμό.

Οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν κατονομάζονται είναι από τον ίδιο σύλλογο και συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο, όπως ανέφερε η Sun.

Αμφότεροι είναι 19 ετών, με τον έναν να θεωρείται ως ύποπτος επίθεσης και υποκίνησης βιασμού ενώ ο άλλος συνελήφθη την επόμενη μέρα ως ύποπτος για συνέργεια.

Και οι δύο παίκτες έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αγγλίας.

BREAKING 🚨: Premier League stars arrested on suspicion of assault and rape outside club’s stadium in police raid

Read more: https://t.co/mvu70AncZV pic.twitter.com/SWhM5n9Gtd

— Mail Sport (@MailSport) April 23, 2024