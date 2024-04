Η Άστον Βίλα ανανέωσε το συμβόλαιο του Έμερι μέχρι το 2027 (pics)

Είναι πλέον κι επίσημο, Άστον Βίλα και Ουνάι Έμερι συνεχίζουν μαζί! Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Conference League ανακοίνωσε ότι ο 52χρονος Ισπανός τεχνικός συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους «χωριάτες» μέχρι το 2027.

«Απολαμβάνουμε τον δρόμο μας μαζί με τους οπαδούς της Βίλα, τους ιδιοκτήτες της ομάδας, τη διοίκηση και αυτή τη μεγάλη ομάδα παικτών για την οποία είμαστε περήφανοι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έμερι.

«Εγώ και η διοίκηση μοιραζόμαστε το όραμα των ιδιοκτητών. Ο Νάσεφ (Σάουρις) και ο Γουές (Έντενς) είναι πολύ υποστηρικτικοί και με σεβασμό. Έχουμε ένα καλό περιβάλλον και τη σωστή δομή για να αναπτύξουμε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο», συνέχισε.

Aston Villa are thrilled to announce head coach Unai Emery has agreed to a contract extension until 2027. ✍️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 23, 2024