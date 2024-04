Η «δίαιτα των αυγών και του κρασιού» που έγινε viral ξανά, διαδόθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο της Helen Gurley Brown Sex and the Single Girl: The Unmarried Woman’s Guide to Men το 1962 και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Vogue το 1977, επειδή σίγουρα το να πίνεις ένα μπουκάλι κρασί την ημέρα μπορεί για κάποιους να ταίριαζε.

Η δίαιτα υποστήριζε την κατανάλωση 3-5 αυγών την ημέρα συν ένα μπουκάλι κρασί 710 ml. «Για πρωινό λαμβάνεται ένα αυγό και ένα ποτήρι κρασί, για μεσημεριανό γεύμα δύο αυγά και άλλο ένα ποτήρι και για δείπνο μια μπριζόλα 5 ουγγιών (140 γρ.) και το υπόλοιπο από το μπουκάλι κρασί».

Από νωρίς το πρωί με αλκοόλ λοιπόν κάτι που ο μέσος κάτοικος ορεινού χωριού της Ελλάδας μπορεί να εκτιμήσει, ακόμα και αν οι ιθαγενείς των ΗΠΑ, δεν ξέρουν τι πάει να πει πρωινό με τσίπουρο ή τσικουδιά στο τζάκι ή τις πιο ελληνικές και από την Ακρόπολη βερσιόν με μέλι και μπαχαρικά. Το σημαντικό είναι να περνάς καλά. Έστω όχι τόσο καλά, όσο στο λινκ, αλλά καλά.

Η ψευδοεπιστημονική χροιά του άρθρου, δεν έχει μεγάλες διαφορές από ένα άρθρο του 2000-2005 που σου προτείνει ένα «σούπερ ματζούνι» για πρωινό. Βέβαια στην περίπτωση που εξετάζεται, οι περισσότεροι απορούν πως η δίαιτα δεν όριζε συγκεκριμένο αριθμό τσιγάρων. Όχι πως το 2024 δεν έχει τα δικά του προβλήματα.

Για όνομα δηλαδή, ακόμα και στο αεροπλάνο κάπνιζαν όλοι, ενώ η δίαιτα είναι εντελώς φλου στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Πράγμα απολύτως τίμιο για την εποχή που εξετάζεται. «Νευρική, μεθυσμένη και πεινασμένη (σ.σ. σε θηλυκό ελέω βιβλίου και Vogue). Αυτή είναι μια αληθινή δίαιτα των 70’ς».

Μια συμμετέχουσα στο οργιαστικό δούλεμα της δεκαετίας του 70, έγραψε το εξής και δεν έχουμε λόγο να μην την πιστέψουμε: «Βασικά αυτό έτρωγε η μητέρα μου τη δεκαετία του ’70. Απλά προσθέστε λίγη σόδα χωρίς θερμίδες, σαλάτα με iceberg και κόκκινο λάχανο και τσιγάρα. Πήρε βάρος μόνο όταν ξεκίνησε τη δίαιτα χαμηλών λιπαρών και υψηλών υδατανθράκων της δεκαετίας του ’80».

It may or may not help someone to lose weight but either way it gets one too slozzled to care much any more.

— Sea.of.crises (@sea_of_crises) April 7, 2024