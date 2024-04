Ο Ρίκι Μάρτιν είχε στύση, επί σκηνής, στο σόου της Μαντόνα

Ο τραγουδιστής παρασύρθηκε από την ομάδα των χορευτών του «Vogue» της Μαντόνα κατά τη διάρκεια ενός σταθμού της γνωστής περιοδείας «Celebration» στο Μαϊάμι, την Κυριακή, όπου ο Ρίκι Μάρτιν ήταν ο διάσημος καλεσμένος και έκρινε τους χορευτές δίπλα στην οικοδέσποινα (ένα σκετς που αναπαράγει σε όλες τις πόλεις που εμφανίζεται η σούπερ σταρ) και σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια του σέξι χορού, ο Ρίκι φαίνεται να ερεθίστηκε.

Ενθουσιασμένος από τους χορευτές της Μαντόνα που χόρευαν μπροστά του, ενώ κάποιοι κινούνταν προσομοιάζοντας σεξουαλικές πράξεις μαζί του, ο 52χρονος τραγουδιστής έγινε αυτομάτως viral.

Το TMZ δημοσίευσε το σχετικό απόσπασμα από το σόου και τιτλοφόρησε το άρθρο με ερώτηση «Είναι αυτό στύση;». Μέσα στο κείμενο, αναφέρεται ότι: «Σε ένα σημείο κατά τη διάρκεια του σέξι χορού, ο Ρίκι φαίνεται να ερεθίστηκε».

Βγάζει νόημα, υποθέτουμε, αν δει κανείς τι έκαναν αυτοί οι χορεύτριες πάνω στον Ρίκι για μερικά λεπτά συμπεριλαμβανομένου του να τρίβονται πάνω στον κορμό του, κάτι που φαίνεται να απολάμβανε ο ίδιος.

Wait a minute Ricky Martin is that a ….. 😱 pic.twitter.com/VRKO1kRRYZ

Η ίδια η Μαντόνα δεν φάνηκε να το αντιλαμβάνεται και το σόου συνεχίστηκε κανονικά. Αλλά πολλοί από το κοινό σίγουρα το είδαν και το ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραδόξως, αυτό το βίντεο του Ρίκι με κάτι που μοιάζει με στύση προέρχεται από τον δικό του λογαριασμό.

Έτσι, κρίνουμε ότι αν αισθανόταν τόσο καλά όσο φαίνεται σίγουρα δεν προσπαθούσε να το κρύψει.

Thank you @Madonna my love! Always fun to be invited to the party! 🎉

You all, CAN’T MISS THIS SHOW! pic.twitter.com/bVdoV18Qen

— Ricky Martin (@ricky_martin) April 8, 2024