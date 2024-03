Δεν τα κατάφερε στον τελικό η Σάκκαρη (0-2, vid)

Υψηλό αποδείχθηκε το εμπόδιο της Ίγκα Σφιόντεκ για τη Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε την Πολωνή στον τελικό του Indian Wells, αλλά ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 6-0) από το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA. Η συμπατριώτισσά μας ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο σετ, αλλά στο δεύτερο δεν κατάφερε να φανεί απειλητική, με την Πολωνή να παίρνει τη νίκη και μαζί το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Μαρία Σάκκαρη, παρά την απογοήτευση για την ήττα στον τελικό, κρατάει την πολύ καλή πορεία που πραγματοποίησε στο φετινό Indian Wells και τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έκανε στον δρόμο προς τον τελικό. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο τουρνουά που είχε τον Ντέιβιντ Γουίτ ως προπονητή της. Μια συνεργασία που φαίνεται να αποδίδει καρπούς.

Η Ίγκα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 3-0 γκέιμς στο πρώτο σετ, αλλά η Μαρία αντέδρασε και ισοφάρισε σε 3-3. Μέχρι το 4-4 οι δύο τενίστριες πήγαιναν χέρι – χέρι στο σκορ, αλλά σε εκείνο το σημείο η Πολωνή πήρε δύο σερί γκέιμς και έφτασε στο 6-4. Στο δεύτερο σετ η Σφιόντεκ κυριάρχησε στο κορτ και έφτασε με ευκολία στο 6-0 και στο 2-0, που της έδωσε το βαρύτιμο τρόπαιο.

