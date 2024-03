«Η Άρσεναλ θέλει να κρατήσει τον Ζορζίνιο»

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επιχειρεί να επιβραβεύσει η Άρσεναλ τον Ζορζίνιο, με τον Ιταλό να βλέπει το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, αλλά τους «κανονιέρηδες» να επιδιώκουν την παραμονή του.

Ο Ιταλός μέσος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχει βρει τον ρόλο του στην ομάδα, αποδίδει εκπληκτικά κάθε φορά που αγωνίζεται, και είναι χαρούμενος με τους συμπαίκτες του, τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή, όπως δήλωσε και ο μάνατζέρ του.

Μάλιστα ο Ζορζίνιο, ήταν ο πολυτιμότερος στο ματς με τη Νιούκαστλ, πήρε το βραβείο του MVP και με τη Λίβερπουλ, βοηθάει άπαντες, είναι σημαντική η εμπειρία του στα αποδυτήρια. Και όπως όλα δείχνουν, είναι πιθανό να συνεχίσει στην Άρσεναλ και τη νέα σεζόν.

🔴⚪️ Jorginho’s agent Joao Santos: «Contract expiring in June? Arsenal have our priority. Jorginho is very happy with his teammates, with Arteta and with Edu Gaspar».

«We will consider the proposals and decide what’s the best option for his future», told TVPlay. pic.twitter.com/ve4TdzVvag

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2024