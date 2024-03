Πώς εκπαιδεύει η Ελλάδα τους διπλωμάτες της – Τι αλλάζει στη Διπλωματική Ακαδημία

Η καριέρα του διπλωμάτη, ή καλύτερα ενός διπλωματικού υπαλλήλου ο οποίος κάποια στιγμή θα φτάσει να γίνει διπλωμάτης, για αρκετούς νέους ίσως και να μοιάζει κάτι απλησίαστο. Μία καριέρα που χρειάζεται γνωριμίες, έχει σχέση με γνωριμίες και υπόγειες διαδρομές. Είναι όμως έτσι;

Για τους διπλωμάτες αυτό είναι μύθος.

Ακόμα και αυτοί που το έχουν σαν στόχο, δεν γνωρίζουν πολλά βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει ένας διπλωματικός υπάλληλος, ακόμα και όταν φορέσει το «κουστούμι» του «πρέσβη» και απέχουν πολύ από τις δεξιώσεις και τα ταξίδια.

Διπλωμάτες με εμπειρία ετών στο Σώμα, τονίζουν πως ένας διπλωματικός υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Να έχει γνώσεις διοικητικού χαρακτήρα, που αφορούν τόσο τη λειτουργία, όσο και οικονομικά ζητήματα προκειμένου να ανταπεξέλθει..

Ενώ υπογραμμίζουν ιδιαίτερα και την εκπαίδευση που πρέπει να γίνεται στον τομέα αυτού που ονομάζεται «δημόσια διπλωματία».

Ένας διπλωματικός υπάλληλος όπως λένε όσοι έχουν την εμπειρία, θα πρέπει να έχει κατανοήσει ότι υπηρετεί πάντα τη χώρα του και τα συμφέροντα της, δεν έχει κομματική ταυτότητα και θα πρέπει να μαθαίνει να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις και συζητήσεις. Ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που φέρνουν ως παράδειγμα και το πώς η Τουρκία προετοιμάζει τους δικούς της διπλωμάτες για τις αποστολές που θα αναλάβουν στο εξωτερικό.

Η Ελληνική Διπλωματική Ακαδημία είχε «κολλήσει» για πολλά χρόνια στο παρελθόν. Με αποτέλεσμα να μην προετοιμάζει πραγματικά τους ανθρώπους που θα εκπροσωπούσαν τη χώρα στο εξωτερικό.

Το μήνυμα ωστόσο ελήφθη και η Ακαδημία μπαίνει σε μία νέα φάση αναδιοργάνωσης και «εκσυγχρονισμού».

Την ευθύνη έχει αναλάβει ο πρέσβυς, Μιχαήλ – Χρήστος Διάμεσης, που έχει αναλάβει τα ηνία, ως διευθυντής της Ελληνικής Διπλωματικής Ακαδημίας, με στόχο να τη φέρει στο σήμερα και να επιχειρήσει να προετοιμάσει τους νέους διπλωματικούς υπαλλήλους για όσα θα αντιμετωπίσουν.

Πρεσβευτής της Ελλάδας στην Τουρκία την περίοδο της έντασης, αλλά και σε κρίσιμα πόστα, όπως η Αίγυπτος στο παρελθόν, έχει ζήσει τόσο την καλή όσο και την κακή πλευρά του νομίσματος.

Μιλώντας στο in ο Διάμεσης χαρακτηρίζει την Ελληνική Διπλωματική Ακαδημία (ΕΔΑ) ως «το φυτώριο των νέων διπλωματών, αλλά και την κοιτίδα διαρκούς επιμόρφωσης όλων των κλάδων των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ».

Αναφερόμενος στη νέα εποχή της Ακαδημίας σημειώνει ότι «η λειτουργία της θα βασίζεται σε σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης και θα προσφέρει στους σπουδαστές κάθε βαθμού και κλάδου τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να παραμένουν επίκαιροι μια εποχή που η πληροφορία μεταφέρεται σε κλάσματα δευτερολέπτου από τη μία χώρα στην άλλη». Επισημαίνει δε ότι «ο εκσυγχρονισμός της ΕΔΑ γίνεται με μελέτη των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούν παρεμφερή ιδρύματα και ινστιτούτα σε άλλες χώρες, με την κατάλληλη προσαρμογή στο ελληνικό περιβάλλον».

We would like to express our profound appreciation to the @BritishCouncil for offering terminology courses to our candidate Embassy Attachés. The HDA proudly cooperates with such renowned Institutions & looks forward to even greater collaboration! #diplomacy#education#future pic.twitter.com/oAxyA6cYXM

— Hellenic Diplomatic Academy (@GRDiplAcademy) February 28, 2024