Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Superman» – Ποιος είναι ο νέος υπερήρωας της DC

Για τους φανατικούς της DC τα νέα είναι ευχάριστα. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας Superman, η οποία επανεκκινεί το νέο κινηματογραφικό σύμπαν που δημιουργεί μαζί με τον παραγωγό Πίτερ Σάφραν.

Επίσης, αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση στο Instagram ότι η ταινία η οποία είχε τον τίτλο «Superman: Legacy» θα ονομάζεται απλά «Superman». Η λεζάντα με τις φωτογραφίες συνοδευόταν με ένα κοντινό πλάνο του λογότυπου που έχει η στολή του υπερήρωα.

«Όταν τελείωσα το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου, ονόμασα την ταινία «Superman: Legacy». Τη στιγμή που κλείδωσα το τελικό σενάριο, ήταν ξεκάθαρο ότι ο τίτλος θα ήταν «SUPERMAN». Ερχόμαστε τον Ιούλιο του 2025» συμπλήρωσε. Την ίδια φωτογραφία δημοσίευσε και ο νέος πρωταγωνιστής της ταινίας.

Η ταινία επικεντρώνεται στην ιστορία του ταξιδιού του Σούπερμαν να συμφιλιώσει την κρυπτονιανή κληρονομιά του με την ανθρώπινη ανατροφή του ως Κλαρκ Κεντ.

Ποιος θα φορέσει την κόκκινη κάπα;

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβιντ Κόρενσγουετ, γνωστός από τους ρόλους του στις σειρές του Ράιαν Μέρφι του Netflix «The Politician» και «Hollywood», επιλέχθηκε να φορέσει την «κόκκινη κάπα του Σούπερμαν». Στον ρόλο της ρεπόρτερ «Λόις Λέιν» η βραβευμένη με Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel», Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, ενώ ο Νίκολας Χουλτ έχει τον ρόλο του Λεξ Λούθορ.

Επίσης στο καστ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Σκάιλερ Γκιζόντο, Άντονι Κάριγκαν, Έντι Γκαθέγκι, Νέιθαν Φίλιον και Ιζαμπέλα Μερσέντ. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «Superman» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου του 2025, από τη Warner Bros.

Η πρώτη φωτογραφία του Τζέιμς Γκαν με το νέο καστ:

Ο νέος «Superman»

Όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Ντέιβιντ Κόρενσγουετ για τον ρόλο του υπερήρωρα αμέσως «σκαρφάλωσε» με ταχύτητα στις κορυφαίες αναζητήσεις της Google καθώς οι λάτρεις του Superman «έσπευσαν» για να δουν αν ο 30χρονος ηθοποιός ταιριάζει στην μπλέ κάπα και το κόκκινο κολάν του «ανθρώπου από ατσάλι».

Με καταγωγή από τη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών σπούδασε υποκριτική στη Σχολή Τζούλιαρντ, το εκπαιδευτικό ίδρυμα για ερμηνευτικές τέχνες στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε αρκετές θεατρικές παραγωγές. Ο πρώτος του κινηματογραφικός ρόλος ήταν στο πολιτικό θρίλερ «Affairs of State» του 2018. Λίγο μετά, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «House of Cards», «Elementary» και το «The Politician» του Ράιαν Μέρφι.

Ο Μέρφι εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το ταλέντο του Κόρενσουετ που τον προσκάλεσε για να συμμετάσχει και στην επόμενη, μίνι σειρά «Hollywood» (2020) σε παραγωγή Netflix. Η ερμηνεία του, τον οδήγησε στην ταινία τρόμου του Τι Γουέστ και του στούντιο A24, «Pearl» (2022).

Άλλες συμμετοχές του περιλαμβάνουν αυτές στη σειρά του HBO «We Own This City» και τη ρομαντική δραμεντί του Netflix «Look Both Ways». Ο ίδιος αναμένεται να πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Νάταλι Πόρτμαν στη νέα σειρά της Apple TV «Lady in the Lake» και στις αρχές της χρονιάς ανακοινώθηκε ότι θα εμφανιστεί στην ταινία της Universal, «Twisters».

Το τέλος του Χένρι Καβίλ

Ο Χένρι Καβίλ, που έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του Superman, είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο του 2022 ότι δεν θα υποδυθεί τον σούπερ ήρωα στη νέα ταινία που ετοιμάζεται. Ο ίδιος ανακοίνωσε στο Instagram ότι απολύθηκε και δεν θα φορέσει για ακόμη μια φορά την κόκκινη κάπα του.

Ο Καβίλ συναντήθηκε με τον επικεφαλής των DC Studios Τζέιμς Γκαν, καθώς και με τον πρόεδρο Πίτερ Σαφράν. Οι δύο άνδρες σύμφωνα με τον ηθοποιό του ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους. «Είναι θλιβερά νέα για όλους. Τελικά, δεν θα επιστρέψω ως Σούπερμαν», έγραψε ο Κάβιλ στην ανάρτησή του στο Instagram.

Ο υπερήρωας από τον φανταστικό πλανήτη Κρύπτον

Η ιστορία καταγωγής του Superman είναι γνωστή. Γεννήθηκε στον πλανήτη Κρύπτον και εστάλη στη Γη ως βρέφος από τους γονείς του, οι οποίοι προέβλεψαν την καταστροφή του κόσμου τους. Βρέθηκε και υιοθετήθηκε από τους αγρότες Τζόναθαν και Μάρθα Κεντ, οι οποίοι τον ονόμασαν Κλαρκ Κεντ.

Καθώς μεγάλωνε, ανακάλυψε ότι διέθετε απίστευτες ικανότητες, όπως δύναμη, ταχύτητα και ικανότητα να πετάει. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνάμεις, παίρνοντας την ταυτότητα του Superman, παλεύοντας για τη δικαιοσύνη και το κοινό καλό.

Το όνομα «Κλαρκ Κεντ» δημιουργήθηκε παίρνοντας τα πρώτα ονόματα των ηθοποιών Κλαρκ Γκέιμπλ και Κεντ Τέιλορ. Η λέξη «superman» χρησιμοποιήθηκε ανάμεσα στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 για να περιγράψει άνδρες με μεγάλες ικανότητες, πιο συχνά αθλητές και πολιτικούς.